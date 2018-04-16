Бардо блеснула на питерском показе Anastasia Zadorina в нежном платье со шлейфом, а Миногарова — в смокинге

Остальные образы звездных гостей ищи в галерее!

В самой же коллекции Анастасии Задориной сочетается горячая сексуальность и холодная красота. Образы, представленные на подиуме, завораживают своим блеском и праздничностью. Такие платья легко представить и на звездах Голливуда, и на топ-моделях вроде Беллы и Джиджи Хадид. Также в коллекцию вошли нежные полупрозрачные платья и наряды в балетном стиле, возможно, именно поэтому местом показа и был выбран Санкт-Петебург, сочетающий в себе царственность и нежность, как и русский балет, и новая коллекция Anastasia Zadorina.

Все образы с показа ты сможешь найти в галерее ниже. Тебе обязательно понравится, скорее листай!

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Фото: пресс-служба