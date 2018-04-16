В числе гостей Анастасии Задориной были замечены многие светские красавицы, среди которых Ксения Чилингарова, Ясмина Муратович, Алла Акперова и другие. Все селебрити выглядели просто отлично. Особенно нам пришелся по вкусу образ Натальи Бардо. Актриса выбрала нежное платье бандо с длинным принтованным шлейфом. Тата Бондарчук в сияющем обтягивающем наряде была похожа на точеную статуэтку, даже актриса Мария Шумакова, известная своей любовью к стилю спортшик, выбрала для показа шикарное изумрудное платье-русалку, которое выгодно подчеркнуло ее формы. В отличие от большинства гостей, модель Мария Миногарова предпочла выйти в свет не в платье, а в идеально сидящем брючном костюме с приталенным смокингом, также костюм выбрала Юлия Прудько.
Остальные образы звездных гостей ищи в галерее!
В самой же коллекции Анастасии Задориной сочетается горячая сексуальность и холодная красота. Образы, представленные на подиуме, завораживают своим блеском и праздничностью. Такие платья легко представить и на звездах Голливуда, и на топ-моделях вроде Беллы и Джиджи Хадид. Также в коллекцию вошли нежные полупрозрачные платья и наряды в балетном стиле, возможно, именно поэтому местом показа и был выбран Санкт-Петебург, сочетающий в себе царственность и нежность, как и русский балет, и новая коллекция Anastasia Zadorina.
Все образы с показа ты сможешь найти в галерее ниже. Тебе обязательно понравится, скорее листай!
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба