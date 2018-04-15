Звездные гости и шикарные наряды: Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за продюсера Брэда Фалчука 

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фальчук устроили роскошную вечеринку в Голливуде, на которую пригласили более четырех сотне гостей. В числе приглашенных были Джулия Робертс, Кэмерон Диаз. Дженнифер Энистон, Лив Тайлер, Кейт Хадсон и многие другие голливудские звезды.
Гвинет Пэлтроу появилась на торжестве в длинном ассиметричном платье винного оттенка с высоким разрезом, а вот Брэд Фальчук выглядел как настоящий жених в белоснежном смокинге и черном галстуке-бабочке. Также на вечеринку приехала мама Пэлтроу, актриса Блайт Даннер, а вот экс-супруга Гвинет, фронтмен Coldplay Крис Мартин так и не появился. По крайней мере, фотографам заметить его не удалось. Западные СМИ сообщают, что Гвинет и Брэд наконец поженились, однако сами они пока не комментируют свадьбу.