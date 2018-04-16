Любовь Толкалина продемонстрировала идеально стройные ноги на яхте

Трудно поверить, что в начале этого года актриса Любовь Толкалина отметила юбилей — ей исполнилось 40 лет. Поклонники не раз отмечали, что артистка выглядит значительно моложе своего возраста.

Недавно Толкалина отправилась на отдых в Италию и проводит время на яхте недалеко от живописного острова Капри. Артистка активно делится своими впечатлениями от отдыха и выставляет в микроблог фотографии и видео из поездки. На днях Любовь выложила очередное видео, на котором позирует на яхте в легком платье. Из-за ветра ее наряд стал развиваться и оголил стройные ноги артистки.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1756875313253293257_196284342"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Видео вызвало большой ажиотаж у поклонников, которые сразу же завалили Толкалину восторженными комментариями. «Ноги шикарные и вообще красавица», «О! Как красиво!Люба прекрасна!», «На Вас можно смотреть бесконечно, завораживает», «Очень красиво», — писали поклонники.

Конечно, нашлись и те, кто раскритиковал актрису за излишнюю откровенность. Отметим, что в микроблоге Толкалиной неоднократно появлялись довольно смелые снимки, на которых Любовь демонстрировала обнаженную стройную фигуру. Сама артистка не считает, что ей нужно что-то скрывать.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1756904403024998636_196284342"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);