Новая бьюти-точка: куда идти за редкими ароматами?

12 апреля Penhaligon’s открыл свои двери в ARTICOLI by Bosco в ГУМе. Делимся важными деталями!

Бренд также представил новые ароматы коллекции Portraits, в которой каждый парфюм олицетворяет кого-то из аристократии. Английский парфюмерный бренд Penhaligon’s был основан в 1870 году. Сейчас Penhaligon’s — официальный поставщик ароматов для королевского двора. В коллекцию Portraits вошли два новых парфюма –The Uncompromising Sohan и The Bewitching Yasmine. Новинки коллекции Portraits уже можно купить в Penhaligon’s в ГУМе.