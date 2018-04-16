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Новая бьюти-точка: куда идти за редкими ароматами?
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Новая бьюти-точка: куда идти за редкими ароматами? 

BeautyHack.ru 44 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
12 апреля Penhaligon’s открыл свои двери в ARTICOLI by Bosco в ГУМе. Делимся важными деталями!
Бренд также представил новые ароматы коллекции Portraits, в которой каждый парфюм олицетворяет кого-то из аристократии. Английский парфюмерный бренд Penhaligon’s был основан в 1870 году. Сейчас Penhaligon’s — официальный поставщик ароматов для королевского двора. В коллекцию Portraits вошли два новых парфюма –The Uncompromising Sohan и The Bewitching Yasmine. Новинки коллекции Portraits уже можно купить в Penhaligon’s в ГУМе.
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