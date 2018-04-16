Солнцезащитные очки: модные тренды весны и лета 2018

Оправа cat eyes

Эту форму можно смело назвать самой популярной. Дизайнеры представили разнообразные размеры очков cat eyes: от аккуратных с ультратонкими дужками (Prada, Miu Miu) до моделей оверсайз с внушительными линзами и толстой оправой (Salvatore Ferragamo, Emilio de la Morena).

Знаковыми можно считать очки Louis Vuitton с их вытянутыми и заостренными верхними уголками. Кроме того, у некоторых моделей форма линзы повторяет форму очков, что придает облику еще больше игривости.

Кому подойдет: всем, кроме обладательниц треугольного и очень широкого лица, так как оно рискует выглядеть гротескно. В макияже акцент стоит делать не на глаза или брови, а на губы. Длинные волосы лучше собрать или заколоть, чтобы приподнятые уголки не затерялись в локонах.

Цветная оправа

Emporio Armani, Topshop Unique

Нежно-розовый, фиолетовый, голубой, цвет драгоценных камней — в тренде как яркие, так и спокойные оттенки оправ. Стекла могут быть полностью черными или тонированными, матовыми или с зеркальным отражением абсолютно разных форм.

Кому подойдет: женщинам с выразительными чертами лица. Поскольку такие оправы довольно толстые, то худощавому лицу будут придавать изможденный вид.

Двухцветная оправа

Ashley Williams, Marni

Если монохромные оправы кажутся вам скучноватыми, можно примерить двухцветные модели. Широкий ассортимент предлагают Marni и Ashley Williams. Такие очки в 2018 году способны оживить любой образ. Беспроигрышный выбор — комбинация белого или полупрозрачного пластика с каким-либо ярким оттенком.

Кому подойдет: овальные линзы к лицу всем, а вот прямоугольные не идут женщинам с такой же формой лица.

Полупрозрачная оправа

Erdem, Versace

В коллекциях Gucci и Versace были представлены солнечные очки с полупрозрачными оправами и тонированными стеклами в тон оправы. Такой аксессуар придаст легкости и непринужденности всему образу и выделит вас из толпы.

Кому подойдет: розовые, голубые и фиолетовые цвета актуальны для молодых девушек. Женщинам за 40 лучше предпочесть оттенки драгоценных камней.

Черепаховая оправа

JW Anderson, Topshop Unique

Она вписывается в любой ансамбль и смягчает черты лица. В сезоне весна-лето 2018 года модными считаются модели нестандартной формы: уже упомянутые cat eyes или любые другие, которые не выглядят скучно. Важный нюанс: супертонкие черепаховые оправы в солнечных очках пока не в тренде.

Кому подойдет: цветотипам «весна» и «осень». «Зима» и «лето» (если линзы полупрозрачные) могут получить эффект усталых глаз (кстати, наш тест поможет определить свой цветотип). Зрелым женщинам рекомендуется выбирать модели, у которых желтый цвет преобладает над коричневым.

Принтованная оправа

Ashley Williams, Versace

Абстрактный рисунок, геометрический узор — количество вариантов безгранично. Если не знаете, что выбрать, ориентироваться можно на цветовую гамму Versace или остановиться на черно-белом сочетании (как у Ashley Williams). Такая оправа добавит смелости и лиричности всему аутфиту.

Кому подойдет: исключительно женщинам до 40 лет. На дамах старше они воспринимаются противоречиво и подходят лишь модным фрикам.

Авиаторы оверсайз

Это творчески переосмысленная модель авиаторов, но от этого она смотрится еще интереснее. Актуальными будут как линзы с зеркальным покрытием, так и тонированные полупрозрачные модели. Altuzarra выпустили авиаторы с нестандартным размещением линз-капелек. Именно такие модели подойдут даже круглолицым девушкам и женщинам.

Кому подойдет: упомянутые очки от Altuzarra идут всем, а вот привычную форму лучше не носить обладательницам круглого лица. Если стекла тонированные, то светловолосых девушек выделит коричневая палитра оттенков, а темноволосых — желто-горчичная.

Оправа с двойным мостиком

Giorgio Armani, Prada

Модные дома Prada, Giorgio Armani, Miu Miu выпустили очки разной формы в очень тонких оправах с двойным мостиком. Причем верхняя его часть значительно длиннее нижней. Дуэт изящных линий и необычного подхода к соединению деталей создает умеренно сдержанный и игривый образ.

Кому подойдет: девушкам и женщинам с короткой стрижкой, которые не боятся экспериментировать с причудливыми украшениями (удачно дополнят образ фантазийные серьги). Форма линз не должна повторять форму лица: то есть круглые очки не смотрятся на женщинах с такой же формой лица.

Очки с логотипом

Christian Dior, Dolce&Gabbana

Логомания коснулась не только одежды, сумок и обуви, но и очков. Даже самые известные и узнаваемые бренды предложили своим почитательницам носить очки, которые указывают на модные дома. Если модели от Dolce&Gabbana вы носить не готовы, то вполне приемлемо выглядят очки со скромной надписью как у Christian Dior.

Кому подойдет: всем, у кого есть желание следовать последним тенденциям. Но стоит учитывать, что это аксессуар на один-два сезона. И подделки вроде моделей со значками Chanel на дужках за 2 000 рублей — это не то.

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