Без комплексов: Рианна пришла на фестиваль в очень нескромном наряде

Кажется, у Рианны совсем нету комплексов. Даже будучи девушкой с пышными формами, она продолжает носить вызывающие платья и открытие боди. А теперь, когда артистке удалось сбросить пару лишних килограммов, в ее гардеробе появились и вовсе полупрозрачные одеяния. В одном из них она появилась на закрытии фестиваля «Коачелла». Фотографии своего образа Рири опубликовала в Инстаграм.

В кадре певица позирует в высоких бежевых ботфортах и платье, которое представляет собой полотно полупрозрачной ткани, завязанной на талии. Под него певица надела гипюровое боди молочного цвета. Видимо, бойфренда Рианны Хассана Джамиля ее вызывающие образы не смущают.

Рианна

Напомним, что Рианна больше полугода состоит в отношения с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. И хотя она не спешит публиковать совместные фотографии с восточным красавцем, в Сети то и дело появляются снимки, сделанные папарацци. Ходят слухи, что араб уже сделал своей возлюбленной предложение.