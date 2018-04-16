Кайли Дженнер повторила скандальный снимок Ким Кардашьян, добавив ему еще больше страсти

Горячая крошка Кайли Дженнер сумела побить рекорд скандального снимка Ким Кардашьян — того самого, что сломал интернет пару лет назад.

Ким Кардашьян никогда не отличалась скромностью: ее максимально откровенная фотография на обложке бумажного издания Paper сумела отвлечь людей даже от интернета.

И теперь Кайли бросила вызов старшей сестре, полностью повторив тот самый снимок. Правда, самой фотографии девушка показывать не стала, а сделала из нее принт для футболки из новой коллекции.

Надо сказать, маркетинговый трюк полностью себя оправдал. Фанаты за пару дней раскупили первый и второй тиражи футболок, тут же окрестив их идеальными.