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Кайли Дженнер повторила скандальный снимок Ким Кардашьян, добавив ему еще больше страсти
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Кайли Дженнер повторила скандальный снимок Ким Кардашьян, добавив ему еще больше страсти 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Горячая крошка Кайли Дженнер сумела побить рекорд скандального снимка Ким Кардашьян — того самого, что сломал интернет пару лет назад.
Ким Кардашьян никогда не отличалась скромностью: ее максимально откровенная фотография на обложке бумажного издания Paper сумела отвлечь людей даже от интернета.
И теперь Кайли бросила вызов старшей сестре, полностью повторив тот самый снимок. Правда, самой фотографии девушка показывать не стала, а сделала из нее принт для футболки из новой коллекции.
Надо сказать, маркетинговый трюк полностью себя оправдал. Фанаты за пару дней раскупили первый и второй тиражи футболок, тут же окрестив их идеальными.
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