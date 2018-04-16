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Как красить губы этой весной: советы от визажиста Yves Saint Laurent
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Как красить губы этой весной: советы от визажиста Yves Saint Laurent 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Весной хочется добавить в макияж ярких красок, но и переборщить нельзя. Как сделать так, чтобы мейкап получился гармоничным и в то же время эффектным? Разбираемся с ведущим визажистом марки YSL Beauty в России Кириллом Шабалиным.
Эффект зацелованных губ  все слайды
Повод: на каждый день
Этой весной в тренде матовый макияж: и стрелки, и тени на веках, и помады. Кстати, чтобы губы не выглядели слишком скучно и однообразно, можешь немного выйти за их контур и создать зацелованный эффект (учти: в этом случае помаду важно наносить легкими штампующими движениями). Карандаш не нужен — его ты можешь использовать для макияжа глаз. Я использовал темно-бордовый, и стрелки получились вполне сдержанными (никакого экстрима). Ресницы можно накрасить черной тушью или в оттенке бордо.
Яркие губы
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Повод: для вечеринки, прогулки в парке, для красивого селфи
Когда хочется красок — делай акцент на губы. Только не будь банальна: один оттенок — слишком скучно, возьми сразу два, например оранжевый и розовый. Они смотрятся эффектно и отлично дополняют друг друга. Кстати, наносить их можно по-разному, мне захотелось разделить их, поэтому верхнюю я покрыл апельсиновым цветом, нижнюю — нежно-малиновым. А вот на глазах в этом случае хорошо будут смотреться нежно-персиковые тени (они дадут легкое сияние и слегка освежат образ, главное — тщательно растушевать их), по ресничному краю советую использовать жидкую подводку стального цвета, а сами ресницы прокрась сливовой тушью.
Благодарим модельное агентство Names Models за помощь в организации съемки!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-krasit-guby-etoj-vesnoj-sovety-ot-vizazhista-yves-saint-laurent/
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