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Tarte выпустили новые блески для губ H20
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Tarte выпустили новые блески для губ H20 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американский бренд Tarte Cosmetics представил новую линию блесков для губ на водной основе H20 Lip Gloss в рамках коллекции Rainforest of the Sea. Благодаря экстракту морских растений, блеск хорошо смягчает и питает губы, придавая им сияние, что помогает добиться эффекта «полных» губ. Всего в коллекции представлены четырнадцать оттенков новинки.
Также, в коллекцию вошли две органические губные помады Tarte Color Splash Cocktail Lip Duo (Vegan) и тридцать шесть новых оттенков увлажняющей помады Tarte Color Splash Lipstick. Кроме того, в рамках Rainforest of the Sea Collection представлены наборы косметики для макияжа Tarte Hydrate & Glow Beauty Getaway Set, в которые вошли четыре must-have продукта с органическим составом.
Приобрести продукты коллекцию можно как онлайн на официальном сайте бренда, так и в магазинах Sephora. Цена варьируется от 10 долларов за помаду до 40 долларов за набор.
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