Tarte выпустили новые блески для губ H20

Американский бренд Tarte Cosmetics представил новую линию блесков для губ на водной основе H20 Lip Gloss в рамках коллекции Rainforest of the Sea. Благодаря экстракту морских растений, блеск хорошо смягчает и питает губы, придавая им сияние, что помогает добиться эффекта «полных» губ. Всего в коллекции представлены четырнадцать оттенков новинки.

Также, в коллекцию вошли две органические губные помады Tarte Color Splash Cocktail Lip Duo (Vegan) и тридцать шесть новых оттенков увлажняющей помады Tarte Color Splash Lipstick. Кроме того, в рамках Rainforest of the Sea Collection представлены наборы косметики для макияжа Tarte Hydrate & Glow Beauty Getaway Set, в которые вошли четыре must-have продукта с органическим составом.

Приобрести продукты коллекцию можно как онлайн на официальном сайте бренда, так и в магазинах Sephora. Цена варьируется от 10 долларов за помаду до 40 долларов за набор.