Ещё
У них все крепко и гладко: Николь Кидман и Кит Урбан снова показали страсть на публике
Далее:
Читайте также:
Ещё

У них все крепко и гладко: Николь Кидман и Кит Урбан снова показали страсть на публике 

WMJ.ru 31 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Пока Анджелина Джоли и Брэд Питт завершают свой развод, а Ченнинг Татум танцует прочь из жизни Дженны Деван, Николь Кидман и Кит Урбан уже 12 лет демонстрируют безоблачное счастье. Вот и на минувшей церемонии вручения премии в области кантри-музыки этой паре не было равных. На синий ковер Кидман вышла в золотом платье с высоким воротником и обнаженной спиной из новой коллекции Michael Kors. Россыпь бриллиантовых колец и огромные statement-серьги украшали ее так же, как и неизменная рука любимого супруга на пояснице.
Так что недавние слухи о том, что Николь и Кит не могут друг друга видеть и готовятся к разводу, можно смело считать не более чем сказанными вслух мечтами завистников.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Тренд сезона — цветная клетка: какие вещи выбрать и с чем носить Будет смело и круто: H&M выпустит капсульную коллекцию с итальянским брендом Moschino Летние ботфорты, пиратские банданы и мотивы 80-х в тропической коллекции Сalzedinia
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом134
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Волочкова снялась голой на пляже219
Седокова рассказала, какой Басков в постели83
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение