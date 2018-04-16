У них все крепко и гладко: Николь Кидман и Кит Урбан снова показали страсть на публике

Пока Анджелина Джоли Брэд Питт завершают свой развод, а Ченнинг Татум танцует прочь из жизни Дженны Деван, Николь Кидман Кит Урбан уже 12 лет демонстрируют безоблачное счастье. Вот и на минувшей церемонии вручения премии в области кантри-музыки этой паре не было равных. На синий ковер Кидман вышла в золотом платье с высоким воротником и обнаженной спиной из новой коллекции Michael Kors. Россыпь бриллиантовых колец и огромные statement-серьги украшали ее так же, как и неизменная рука любимого супруга на пояснице. Так что недавние слухи о том, что Николь и Кит не могут друг друга видеть и готовятся к разводу, можно смело считать не более чем сказанными вслух мечтами завистников. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram! Фото:Instagram