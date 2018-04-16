Ещё
Худшие звездные образы недели: серая мышь, гадалка и девочка по вызову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Худшие звездные образы недели: серая мышь, гадалка и девочка по вызову 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Екатерина Гусева
Сам наряд визуально увеличивает формы актрисы, а неудачно подобранный оттенок делает из нее настоящую серую бежевую мышь. При выборе нюдовых цветов нужно знать главное правило: тон кожи должен быть на несколько оттенков темнее или светлее одежды.
Софи Елисеева
Софи выбрала образ девушки-весны, в пестром платье и сумочкой под стать, при этом сочетание цветов на платье выглядит довольно мрачно и превращает стилиста скорее в цыганку-гадалку, нежели в цветущую особу.
Майли Сайрус
Викторианский стиль нынче выглядит нелепо, вот и блуза на певице тоже смотрится странно. Гигантские рукава, жилет с открытым пупком… не хватает только шпаги и щита.
Ясмина Муратович
И снова какой-то неведомый салат. Кулинаром на этот раз выступила модель Ясмина Муратович, решив собрать свой образ сразу из пяти различных оттенков. К тому же гамма совершенно не соответствует весне, яркие оттенки опавшей листвы переносят нас в глубокую осень.
Светлана Бондарчук
Неестественный румянец, кожаная мини-юбка, колготки в дырку… что-то нам это напоминает. Неужели Светлана решила сыграть роль девочки по вызову?! Хорошо, что хоть верх прикрыт.
Другие провальные образы звезд:
Фитоняшка, качок и байкерша Садовод, фокусница и женщина-облако Училка, пацанка и шальная императрица
Я Покупаю: последние новости
Какая обувь будет в моде летом 2018? Главные тренды Модные браслеты весны-лета 2018: от кожи до металла Чиносы, кюлоты, джоггеры: с чем носить модные модели брюк
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте5
Квитко озадачила фанатов своим бюстом138
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Волочкова снялась голой на пляже220
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение