Худшие звездные образы недели: серая мышь, гадалка и девочка по вызову

Сам наряд визуально увеличивает формы актрисы, а неудачно подобранный оттенок делает из нее настоящую серую бежевую мышь. При выборе нюдовых цветов нужно знать главное правило: тон кожи должен быть на несколько оттенков темнее или светлее одежды.

Софи выбрала образ девушки-весны, в пестром платье и сумочкой под стать, при этом сочетание цветов на платье выглядит довольно мрачно и превращает стилиста скорее в цыганку-гадалку, нежели в цветущую особу.

Викторианский стиль нынче выглядит нелепо, вот и блуза на певице тоже смотрится странно. Гигантские рукава, жилет с открытым пупком… не хватает только шпаги и щита.

И снова какой-то неведомый салат. Кулинаром на этот раз выступила модель Ясмина Муратович, решив собрать свой образ сразу из пяти различных оттенков. К тому же гамма совершенно не соответствует весне, яркие оттенки опавшей листвы переносят нас в глубокую осень.

Неестественный румянец, кожаная мини-юбка, колготки в дырку… что-то нам это напоминает. Неужели Светлана решила сыграть роль девочки по вызову?! Хорошо, что хоть верх прикрыт.

Другие провальные образы звезд:

Фитоняшка, качок и байкерша Садовод, фокусница и женщина-облако Училка, пацанка и шальная императрица