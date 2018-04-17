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Фото: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior
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Фото: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Вот уже несколько лет Роберт Паттинсон является лицом модного дома Dior, демонстрируя новые мужские коллекции бренда, а также фирменные ароматы. На днях была представлена рекламная кампания для осенне-зимней коллекции Dior, главным действующим лицом которой вновь стал Паттинсон. Фотографом черно-белого сета выступил Карл Лагерфельд.
В новой коллекции Dior сделали ставку на вечную классику в сочетании с современными тенденциями, а для пошива костюмов были использованы эскизы креативного директора Dior Криса ван Аша в эстетике 1990-х. Модный бренд в новом сезоне предлагает мужчинам носить классические рубашки со спортивными куртками и пальто, а также деловые костюмы не только с оксфордами, но и с кроссовками. На снимках Роберт Паттинсон позирует в пиджаках и в кожаном бомбере, который в последние годы стал настоящим хитом модников.
попкорнnews
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