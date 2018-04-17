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Всегда в моде: 35 горячих идей французского маникюра
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Всегда в моде: 35 горячих идей французского маникюра 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Не верь тем, кто скажет, что французский маникюр — это скучно и актуально лишь для тех девушек, которые работают в условиях строгого офисного дресс-кода. Френч — это такая же классика, как красная помада, которая, как мы знаем, из моды не выходит. Чтобы еще раз убедиться в этом, мы подписались на самые популярные nail-аккаунты в Instagram. И да, мы оказались правы: каждый третий пост в них посвящен французскому маникюру. Так что не стоит списывать френч со счетов — лучше вдохновись этими идеями — и вперед, на маникюр!
В этом сезоне френч не выглядит таким уж строгим и классическим: в тренде блестки, глиттер, металлик, яркие цвета и геометрия во всех ее проявлениях! Вместе с гуру маникюра из Beauteria Nail Bar мы собрали для тебя самые интересные идеи для французского маникюра! Покажи своему мастеру!
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