Самые модные свадебные платья 2018 года

Актуальность вещей меняется, и свадебные платья не исключение — какие тенденции будут модными в 2018 должна знать каждая невеста. В этот торжественный для девушки день она должна выглядеть великолепно.

Дизайнеры свадебных платьев стараются каждый сезон создавать новые модели. Из богатого выбора невеста обязательно найдет свой наряд.

Модные тенденции

Хочется, чтобы торжественная церемония прошла идеально. Главной персоной дня становится невеста, а важным атрибутом — свадебное платье. Именно этот наряд создает нежный образ, превращая девушку в принцессу. К выбору свадебного платья в 2018 году стоит отнестись ответственно, ведь дизайнеры приготовили множество новинок.

Необходимо правильно выбрать фасон, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры.

Помочь в выборе наряда поможет представление основных трендов этого сезона:

Весной и летом в тренде будут свадебные платья с открытыми плечами. Этот фасон совсем неновый, но его актуальность не снижается. Дизайнеры стараются порадовать невест, создавая модели в различных вариантах, поэтому легко подобрать платье по силуэту. Нижняя часть наряда может быть в виде пышной юбки, в форме «русалки» или с длинным шлейфом. В 2018 году трендом стал стиль «Бохо». В таком варианте свадебное платье напоминает сарафан и отлично подходит для жаркой погоды.

Хитом наступившего сезона стали кружева. Особенно любовь дизайнеры проявились к ткани по типу «тюль». Таким способом кутюрье подчеркивают загадочность и красоту образа невесты. Особенно эффектно смотрятся платья с длинными рукавами из прозрачного кружева. Выбор дизайнеров вполне оправдан, нежные узоры отлично сочетаются с другими материалами. Поэтому платье с дополнениями из кружева может быть практически любого фасона и покроя. Несмотря на то что мода только вернулась, она уже успела полюбиться невестам. Не зря говорят, что новое — это хорошо забытое старое.

Некоторые дизайнеры решили отойти от традиционного женственного образа невесты, и предложили девушкам вариант пышных юбок. Такой свадебный комплект состоит из легкого топа и озорной юбки. При этом невестам предлагается как классический вариант низа, так и юбка с асимметрией.

Если свадьба проходит летом, то можно выбрать пляжный вариант наряда. Кроме того, такое платье подойдет, если церемония будет проходить на берегу моря. Сейчас выездные свадебные церемонии стали настоящим хитом. Представленные дизайнерами платья по-прежнему создают женственный образ, но при этом легко вписываются в стилистику торжества.

Минимализм всегда остается актуальным. В моде всегда остаются классические варианты свадебных нарядов, которые создают изысканный и утонченный образ. Несмотря на отсутствие страз и других декоративных элементов, уникальный покрой платья делает его благородным. Фасоны при этом самые разнообразные. В таком стиле представлены как пышные юбки, так и скромный стиль типа «Ампир».

Длина имеет значение

Когда традиционные наряды с юбкой в пол надоели, хочется внести свежести в образ невесты, то стоит обратить внимание на короткие платья. Они станут отличной заменой для девушек, которые боятся экспериментировать с брючными костюмами, но при этом ищут нестандартный вариант.

В 2018 году короткие свадебные платья занимают на этом рынке всего лишь 5% от представленных моделей. Большая часть из них сделана в винтажном стиле, что позволяет сохранить традиции свадебной церемонии. Если выбор невесты пал именно на вариант с коротким низом, а наряд идеально сел по фигуре, то можно смело покупать это платье на торжество.

Правила выбора такого фасона довольно просты — девушка должна знать и адекватно понимать недостатки своей фигуры. Короткая юбка идеально подойдет высоким девушкам, у которых стройная фигура и ноги. Но главное правило дизайнеров — следовать своей индивидуальности. Поэтому если невесте такой наряд по душе, и она считает что это ее платье, то можно остановить свой выбор на нем.

Есть несколько альтернативных вариантов модных свадебных платьев 2018. Одним из них является платья-маллет. В этом фасоне спереди юбка имеет минимальную длину, зато со спины она превращается в роскошный длинный шлейф. В таком наряде невеста будет выглядеть великолепно, а свадебные снимки получатся изумительными.

Еще один вариант, который в 2018 году предлагают дизайнеры, больше напоминает купальник с прозрачным шлейфом, надетым поверх него. Здесь юбка, может быть, любой длины, но обязательно прозрачная.

Размер XXL Выбор свадебного наряда — стресс для любой невесты. Выбрать же «свой» наряд девушкам с пышными формами кажется непосильной задачей. С обложек журналов на них смотрят худенькие модели. И, кажется, что все платья сидят на них идеально, а для размеров больше стандартного, дизайнеры просто ничего не шьют. На самом деле это не так, главное правильно подобрать наряд по типу фигуры.

Свадебные платья для полных женщин в 2018 году, и в любое другое время тоже созданы для того, чтобы скрыть все недостатки фигуры. Кроме того, оно должно быть комфортным, ведь в этом наряде предстоит провести целый день.

Девушкам с пышными формами рекомендуется выбирать, кроме фасона, еще и цвет платья. Именно разные оттенки помогут выгодно подчеркнуть достоинства фигуры, и умело скрыть ее недостатки.

Выбирается цвет платья в зависимости от цветотипа девушки:

Классический белый с добавлением небольшого количества серебра или розового оттенка подходит для невест с белым цветом лица, у которых темные глаза и волосы.

Сероглазым невестам с темно-русыми волосами следует обратить свое внимание на молочный, зеленоватый и сливовый оттенки.

Выбирать оттенок «шампань» следует девушкам с темной от рождения кожей или же обладательницам загара. Также такому цветотипу подойдут белые платья с добавлением красных или золотистых элементов.

Кремовые наряды или светло-сиреневые станут идеальным вариантом для рыжеволосых невест.

Натуральные блондинки с голубыми глазами не прогадают, если остановят свой выбор на серых тонах.

Кроме оттенков наряда, стоит обратить внимание на его покрой и подобрать вариант по типу фигуры. Для обладательниц выраженной талии, у которых грудь и бедра одинакового объема, не стоит выбирать наряды с квадратным вырезом или модели на тонких бретельках.

Скрыть заметный живот помогут фасоны с завышенной талией. Когда девушка с большими объемами обладает типом фигуры «прямоугольник», то наиболее выигрышным вариантом станет наряд в греческом стиле. Отвести взгляды от широких бедер сможет фасон с расклешенной юбкой.

Пышным девушкам при выборе своего образа невесты всегда важно учитывать свой рост. Именно от него зависит длина будущего платья. Чем длиннее низ, тем выше будет казаться невеста. Платье в пол визуально увеличивает рост, короткие юбки сделают девушку ниже.

В интересном положении

Для беременных невест выбрать платье особенно трудно. Свадебный образ должен быть не только особенным, но и комфортным. Оно не должно привлекать внимание к области живота и стеснять движение. Дизайнеры не оставили девушек в интересном положении без внимания и создали ряд моделей именно для таких случаев.

Но все же их очень мало, поэтому лучше выбирать фасон платья в зависимости от срока беременности:

Первый триметр для многих, кто ждет ребенка, самый тяжелый. Будущих мам часто мучает токсикоз, организм привыкает к своему состоянию. Но при этом животик еще не успел округлиться. На этом сроке стоит обратить внимание на модели с завышенной талией, так область живота не будет сдавливаться. Еще одним вариантом станут фасоны, у которых нет плотного корсета. Основной акцент можно сделать на области декольте. Это могут быть V-образные вырезы, в форме сердца или же открытый лиф. Для невест на первом триместре беременности хорошо подходят юбки с А-силуэтом, длинным шлейфом, в форме трапеции. Элегантно будут смотреться юбки с драпировкой. Если беременность еле заметна, то завышенную талию можно выгодно подчеркнуть с помощью баски. Единственная модель, от которой следует отказаться, — «русалка». Этот фасон требует идеальной фигуры и сразу же обратит внимание окружающих на начинающий формироваться животик.

Второй триместр уже трудно скрыть. У большинства беременных к этому времени фигура уже округлилась, и замаскировать изменения с помощью кроя довольно трудно. Скрыть положение невесты навряд ли получится, поэтому лучше создать элегантный образ, выбрав наряд с завышенной талией. Лучше всего выбирать модели, которые будут акцентировать внимание на других частях фигуры. Девушкам на втором триместре следует обратиться к платьям, верх которых украшен различными элементами. Хорошим вариантом для свадебного наряда на таком сроке станет греческий стиль. При этом юбка может быть как классической формы, так и пышная.

Выходя замуж в последние три месяца беременности, невесте лучше всего выбрать греческий стиль. Следует выбирать модели, у которых низ сделан из множества воздушных драпировок. Такой фасон визуально и физически облегчит образ. Девушкам важно помнить, что платье должно быть свободным, не ограничивать движения и не давить на живот. Все так же следует делать больше акцента на бюсте, чем на талии. Бретели из кружева или же вырез, украшенный этой же тканью, сделают образ беременной невесты таким, каким он должен быть — нежным и загадочным.

Выбирая платье во время беременности, важно помнить и об обуви. С собой на торжество лучше взять удобные балетки или другие модели без каблуков. Сейчас дизайнеры предоставляют широкий выбор красиво украшенных моделей.

Образ принцессы

Встречая своего возлюбленного почти каждая девушка уже видит свой образ в белом платье и с золотым колечком на пальце. Этот день они ждут с тех самых пор, когда были еще маленькими девочками. В то время они мечтали быть настоящей принцессой, как золушка. У многих девушек этот образ сохраняется до самой свадьбы.

Именно поэтому большинство невест ищут свое идеальное пышной платье принцессы. И дизайнеры здесь стараются угодить им, следуя современным тенденциям моды.

Бальные платья создают изысканный силуэт, подчеркивая все прелести женской фигуры. Красивая пышная юбка может быть разного фасона:

каскадом;

с тюрниром;

многослойная;

в форме колокола.

Для пошива платья выбираются разнообразные ткани. Сейчас стало модным добавлять такой нежный элемент, как шлейф. При этом во многих моделях основной акцент делается на зону декольте. Часто модельеры предлагают выбирать наряд с корсетом.

Несмотря на открытый верх, свадебные платья с пышной юбкой не должны выглядеть вызывающе. Главное правило — это создать целомудренный образ принцессы.

Пышные свадебные платья отличаются своей отделкой. На таких фасонах в большей степени присутствуют стразы и полудрагоценные камни. Для церемонии подойдут как классические модели, так и молодежный крой:

Платья с низкой талией актуальны в 2018 году. Такой вариант подходит для высоких стройных невест. Талия обозначается ближе к бедрам, а низ может быть выполнен в разных вариантах. Это, может быть, многослойная юбка, низ, оформленный кружевами, шлейф. Также есть модели, у которых длина юбки доходит до колен и выше. Выбирая к такому наряду обувь, следует остановиться на моделях с высоких каблуком. Это могут быть свадебные туфли или красивые босоножки.

Создать сказку во время торжества поможет платье со шлейфом. Такой вариант свадебного наряда особенно эффектно смотрится на фотографиях. Шлейф добавляет особую пикантность образу, делая из принцессы настоящую королеву. Невесте стоит быть готовой к тому, что провести целый день в таком платье может быть неудобно. Шлейф достаточно сильно ограничивает движение.

Многослойные юбки — то, что выбирают настоящие принцессы. Чаще всего для пышности дизайнеры используют органзу. В последнее время стало популярным использовать для создания объема фатин. Эта ткань добавляет воздушности образу невесты. К такой юбке лучше всего подходит красиво украшенный верх. Оригинально обшитый лиф выгодно подчеркнет зону декольте.

Еще одним выбором невест в 2018 году стали каскадные юбки. Воланы разной длины, которые перетекают один в другой нежными линиями, добавят в образ невесты загадки и подчеркнут хрупкость девушки. Часто каскадные юбки комбинируют с длинным шлейфом, так наряд смотрится более эффектным.

Выбор ткани

Важной деталью при выборе платья является ткань, из которой оно сшито. Дизайнеры советуют соблюдать определенные правила при выборе подходящего наряда, в зависимости от материала, который использовался для его создания.

Правило, которое нужно соблюдать при выборе любого наряда, и свадебное платье не исключение, должны запомнить все невесты. Чем сложнее задумка дизайнера, тем проще должна быть фактура ткани. Сейчас даже самые простые ткани выполнены очень качественно, поэтому наряд не будет выглядеть скучно или невзрачно.

Строгие формы и королевский образ создают тяжелые ткани. Они прочнее поддерживают силуэт, поэтому больше подходят для невест, которым нужно скрыть недостатки фигуры. Воздушным окажется платье из фатина.

Сейчас дизайнеры часто экспериментируют с материалами и комбинируют ткани. Зону лифа лучше всего делать из тяжелого материала, а низ из легкого. Еще одной деталью, которую часто можно встретить на модных свадебных платьях в 2018 году, конечно же, кружева. Нежные узоры материала хорошо подходят для длинных рукавов или в качестве декоративных элементов.

Невестам необходимо помнить, что какой бы наряд они ни выбрали, они все равно останутся принцессами в один из главных дней в своей жизни. Прислушиваться к веяниям моды можно, но не стоит забывать и про свою индивидуальность.

Именно поэтому около ЗАГСа или в популярных местах для свадебных фотографий можно увидеть невест в экстравагантных нарядах. Для таких девушек дизайнеры создают наряды не только классического белого цвета и его оттенков, но и модели красного, голубого и даже черного цвета.

Создавая свой свадебный образ, не стоит упускать из внимания и аксессуары. Правильно выбранные украшения, обувь и фата дополнят весь силуэт свадебногно платья. А красивая прическа и нежный макияж станут завершающим штрихом модной невесты в 2018 году!