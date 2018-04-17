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Кожаный плащ Дэвида Боуи и казаки Джима Моррисона в новой коллекции бренда из Петербурга Bats
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Кожаный плащ Дэвида Боуи и казаки Джима Моррисона в новой коллекции бренда из Петербурга Bats 

Собака 56 минут назад
Фото: Собака
Бренд из Петербурга Bats выпустил коллекцию на весну — с референсами к образам рок-музыкантов 60-70-х годов: Дэвида Боуи, Джима Моррисона и Фредди Меркьюри. Дизайн новой укороченной куртки, кожаного плаща, оверсайзовой косухи и берета списан с их любимых вещей, но переосмыслен с поправкой на комфорт, современность, погодные катаклизмы и легкость. Главным материалом в составе стала овчинная кожа, и именно она обеспечивает невесомость массивным моделям.
В весеннюю коллекцию Bats также вошла коллаборация с обувной маркой DVRSM: челси и ботинки с удобной колодкой дизайнеры разрабатывали на протяжении целых трех месяцев. Чтобы обувь было легко надевать и снимать, застежки и шнурки заменили на эластичные вставки, а чтобы она держала форму и прослужила не пару сезонов, а пару лет, в качестве материала выбрали коровью кожу. Челси стоят 16 800 рублей, ботинки на каблуке — 25 000 рублей, берет — 4700 рублей, а куртки и плащ — от 34 700 до 63 250 рублей. Купить их можно на сайте марки или оффлайн: Bats продается в магазине 8-store на Новой Голландии.
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