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25 идей маникюра с белым лаком, которые понравятся мужчинам
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25 идей маникюра с белым лаком, которые понравятся мужчинам 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Этой весной белый цвет — настоящий тренд, причем не только в одежде и обуви, но и в нейл-индустрии. Правда, стоит помнить, что white manicure очень капризный, так как сразу же выдает необрезанную кутикулу или неаккуратное нанесение. Однако именно он идеально сочетается с любой одеждой и выгодно подчеркивает загар.
Чисто сработано
Самый простой способ сделать модный маникюр с белым лаком — ровно (это здесь главное!) накрасить им все ногти. Если для тебя это слишком скучно и однообразно, то можно добавить глянцевый эффект с помощью «втирки» или сделать икорный, бархатный маникюр на нескольких ногтях. В конце концов, применить технику омбре, но чтобы переход от светло-бежевого в белый был максимально незаметным. Внимание к деталям
Мода на акценты никуда не ушла. Соло белого лака можно разбавить надписями, рисунками, наклейками и бриллиантами, которые имеют место быть на одном или двух пальцах одной руки. Французский поцелуй
Никто не отменял и классический френч или лунный маникюр с белой линией, он всегда выглядит стильно. Форма ногтей может быть любая: и заостренная, и закругленная, и квадратная. А сама полоска — тонкой, толстой, горизонтальной или вертикальной. Если сильно хочется, то можно даже добавить полоску серебристого лака или парочку страз. Можно все  Для девушек, которые обожают нейл-дизайн, у нас тоже хорошие новости: белый лак может как доминировать, так и играть второстепенные роли. Например, попробуй сделать белую основу, покрыв всю ногтевую пластину, а сверху нарисовать какой-либо орнамент, звездочки, абстрактное лицо или просто россыпь точек (горошек — модный принт вне времени и пространства).
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