Ещё
Шах и мат! 7 помад с матовым эффектом, без которых тебе не обойтись
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шах и мат! 7 помад с матовым эффектом, без которых тебе не обойтись 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Матовая помада придает образу загадочность и делает макияж действительно роскошным, именно поэтому она непременно должна оказаться в твоей косметичке. Мы нашли 7 вариантов, которыми стоит обзавестись.
GIVENCHY (Л’Этуаль), 2 599 рублей
GIVENCHY (Л’Этуаль), 2 599 рублей
Купить
Эта ультраматовая помада не вызывает дискомфорта и ощущения «маски» на губах. В ее палитре 6 оттенков красного, поэтому она окажется просто незаменима, когда ты будешь собираться на свидание или модную вечеринку.
J. CAT BEAUTY (Л’Этуаль), 499 рублей
J. CAT BEAUTY (Л’Этуаль), 499 рублей
Купить
Жидкая матовая помада имеет водостойкую формулу и не растечется в течение всего дня. В гамме есть 16 самых модных и ярких оттенков (от нюдового до цвета индиго).
NARS (Л’Этуаль), 2149 рублей
NARS (Л’Этуаль), 2149 рублей
Купить
Матовым карандашом тебе будет невероятно удобно очерчивать контур губ, создав идеальный макияж. Кроме того, она имеет насыщенный цвет и не сушит кожу.
Yves Rocher, 599 рублей с учетом скидки
Yves Rocher, 599 рублей с учетом скидки
Купить
Помада Grand Rouge от Yves Rocher обогащена маслом семян камелии, поэтому она будет не только прекрасно смотреться на губах, но еще и увлажнять их.
Yves Rocher, 569 рублей с учетом скидки
Yves Rocher, 569 рублей с учетом скидки
Купить
«Лак» для губ в 12 оттенках обладает ультрапигментированной стойкой формулой с матовым эффектом. Его текстура легко распределяется по губам и придает им яркий ровный цвет.
NYX Cosmetics (Pudra.ru), 487 рублей с учетом скидки
NYX Cosmetics (Pudra.ru), 487 рублей с учетом скидки
Купить
А этот бестселлер от NYX Professional Makeup с пчелиным воском в 19 модных оттенках непременно станет твоей любимой помадой. Она дает матовый финиш и держится весь день!
GA-DE (Pudra.ru), 880 рублей
GA-DE (Pudra.ru), 880 рублей
Купить
Эта помада содержит сферические частицы, рассеивающие свет и создающие эффект гладкого матового финиша. Кроме того, она обладает увлажняющими и антиоксидантным свойствами благодаря содержанию в составе экстракта цветка орхидеи.
Карельские вести: последние новости
Дюжина подарков и бесплатные самокаты: топ лучших скидок Петрозаводска Подозрительные сумки напугали жителей Петрозаводска Мастер-класс: повторяем макияж с показа Chapurin
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки22
Как подделывают яйца23
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги95
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст12
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню11
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение