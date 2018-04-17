Шах и мат! 7 помад с матовым эффектом, без которых тебе не обойтись

Матовая помада придает образу загадочность и делает макияж действительно роскошным, именно поэтому она непременно должна оказаться в твоей косметичке. Мы нашли 7 вариантов, которыми стоит обзавестись.

GIVENCHY (Л’Этуаль), 2 599 рублей

GIVENCHY (Л’Этуаль), 2 599 рублей

Купить

Эта ультраматовая помада не вызывает дискомфорта и ощущения «маски» на губах. В ее палитре 6 оттенков красного, поэтому она окажется просто незаменима, когда ты будешь собираться на свидание или модную вечеринку.

J. CAT BEAUTY (Л’Этуаль), 499 рублей

J. CAT BEAUTY (Л’Этуаль), 499 рублей

Купить

Жидкая матовая помада имеет водостойкую формулу и не растечется в течение всего дня. В гамме есть 16 самых модных и ярких оттенков (от нюдового до цвета индиго).

NARS (Л’Этуаль), 2149 рублей

NARS (Л’Этуаль), 2149 рублей

Купить

Матовым карандашом тебе будет невероятно удобно очерчивать контур губ, создав идеальный макияж. Кроме того, она имеет насыщенный цвет и не сушит кожу.

Yves Rocher, 599 рублей с учетом скидки

Yves Rocher, 599 рублей с учетом скидки

Купить

Помада Grand Rouge от Yves Rocher обогащена маслом семян камелии, поэтому она будет не только прекрасно смотреться на губах, но еще и увлажнять их.

Yves Rocher, 569 рублей с учетом скидки

Yves Rocher, 569 рублей с учетом скидки

Купить

«Лак» для губ в 12 оттенках обладает ультрапигментированной стойкой формулой с матовым эффектом. Его текстура легко распределяется по губам и придает им яркий ровный цвет.

NYX Cosmetics (Pudra.ru), 487 рублей с учетом скидки

NYX Cosmetics (Pudra.ru), 487 рублей с учетом скидки

Купить

А этот бестселлер от NYX Professional Makeup с пчелиным воском в 19 модных оттенках непременно станет твоей любимой помадой. Она дает матовый финиш и держится весь день!

GA-DE (Pudra.ru), 880 рублей

GA-DE (Pudra.ru), 880 рублей

Купить

Эта помада содержит сферические частицы, рассеивающие свет и создающие эффект гладкого матового финиша. Кроме того, она обладает увлажняющими и антиоксидантным свойствами благодаря содержанию в составе экстракта цветка орхидеи.