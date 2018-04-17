Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после развода с Джастином Теру 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Давно мы не видели Дженнифер Энистон такой красивой, как минувшим вечером в Лос-Анджелесе. А именно с тех самых пор, как стало известно о расставании актрисы с Джастином Теру, с которым она прожила в браке два года. Но только посмотрите: Джен переобулась в туфли на каблуке и снова готова веселиться! Вместе с Риз Уизерспун, Камерон Диаз, Джулией Робертс Деми Мур, Лив Тайлер и другими гостями «секретной свадьбы» Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака (кстати, оказалось, что это была не свадьба, а закрытая вечеринка в честь помолвки пары — с одной стороны, жаль, а с другой — если влюбленные так отпраздновали помолвку, какую же свадебную церемонию они планируют!?).
Но вернемся к Дженнифер. Поздравить подругу Гвинет с помолвкой актриса пришла одна, но это совершенно не испортило ей настроение — это видно даже по снимкам папарацци, которые успели сфотографировать гостью перед тем, как она исчезла в дверях. Для вечера Джен выбрала платье Michael Kors с открытыми плечами, которое дополнила браслетами, шелковым шарфом. И заметьте, решила в этот вечер немного отдохнуть от других украшений — и действительно, зачем нужно золото или серебро, когда есть такой калифорнийский загар!
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