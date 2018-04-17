Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после развода с Джастином Теру

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Но вернемся к Дженнифер. Поздравить подругу Гвинет с помолвкой актриса пришла одна, но это совершенно не испортило ей настроение — это видно даже по снимкам папарацци, которые успели сфотографировать гостью перед тем, как она исчезла в дверях. Для вечера Джен выбрала платье Michael Kors с открытыми плечами, которое дополнила браслетами, шелковым шарфом. И заметьте, решила в этот вечер немного отдохнуть от других украшений — и действительно, зачем нужно золото или серебро, когда есть такой калифорнийский загар!

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