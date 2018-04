Свежо и остро: свотчи весенних новинок для губ

К весне девушки достают свои косметички с яркими помадами, а марки спешат выпустить новинки. Специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева протестировала новые средства для губ, а Ася Забавская их сфотографировала.

И по порядку:

Жидкая помада Tatouage Couture, оттенок 17 Unconventional Coral, и карандаш для губ Dessin des Levres, оттенок Le Orange, YSL Новая бомба прямиком из лабораторий YSL — ультрастойкая жидкая помада Tatouage Couture, которая тонко ложится, впитывается в кожу и переживает даже жирную еду, не говоря уж о более мелких проблемах. У помады забавный и удобный аппликатор, плоский и с резким срезом, которым удобно прорисовывать контур. Впрочем, для идеального результата в ассортименте марки имеются еще и карандаши (тоже новые): к солнечному красно-оранжевому оттенку Unconventional Coral прекрасно подходит Le Orange.

Жидкая помада Artist Liquid Matte, оттенок 200 Fuchsia, Make Up For Ever

Make Up For Ever выпустили свою версию жидких матовых помад намного позже конкурентов — и, как это часто бывает в таких случаях, результат стоил ожидания. Artist Liquid Matte, несмотря на ультраматовую формулу, не выглядят плоско и не сушат кожу, а оттенки настолько пигментированы, что яркие прямо светятся на губах — как наша неоновая Fuchsia.

Помада Creamful Lipstick, оттенок 51 Teal, Wycon

Итальянская марка весной анонсировала новинку — большую линейку кремовых помад Creamful. Туда, как любят в Wycon, входят не только классические, но и очень небанальные оттенки — в частности, вот этот глубокий цвет морской волны. Текстура выше всяких похвал — сливочная и густая.

Тинт для губ и щек Rouge Coco Lip Blush, оттенок 410 Corail Naturel, Chanel

Практически гениальная новинка вышла весной у Chanel — марке удалось сделать тинт для губ и щек, который выглядел бы ярким, не исчезал бы с кожи через полчаса и при этом не сушил бы губы до состояния пустыни. На губы Lip Blush можно нанести в пару тонких слоев, тогда средство будет похоже на жидкую помаду или блеск, а можно слегка вбить пальцем — тогда будет пресловутый эффект «зацелованных губ».

Помада-карандаш Sexy Lipstick Pen, оттенок Praline, Romanovamakeup

Именной бренд визажистки Ольги Романовой продолжает покорять магазинные полки и наши сердца: линейка помад-карандашей Sexy Lipstick Pencil пополнилась матовым бежево-розовым оттенком. Сама Романова говорит, что с его помощью обыгрывает моду на девяностые — но надо заметить, что делает она это очень изящно.

Жидкая помада Grand Illusion, оттенок Electric Rainbow, M. A. C Фантастически красивой получилась новая линейка голографических помад у M. A. C — это скорее даже блески, глянцевые и дуохромные. Их не нанесешь на бегу (нужно делать достаточно тонкий и равномерный слой), но они не растекаются, хорошо держатся и аккуратно сходят. Оранжево-зеленый Electric Rainbow переливается, как космическая бабочка.

Помада Phyto Lip Twist Mat, оттенок 21 Ruby, Sisley

Отличную линейку помад-карандашей Phyto Lip Twist, которые и увлажняют, и питают, и оттенок придают, и вообще самостоятельно рисуют губы, я уже хвалила не раз. В матовом варианте до недавнего времени существовало всего два цвета, теперь же линейка пополнилась — в частности, этим насыщенным вишневым оттенком Ruby.

Блеск для губ Holo Wow! Dewy Lip Shine, оттенок Fairy Dust, Essence

В своем увлечении голографией Essence сделали ставку на блески — и получилось очень хорошо. Если не обращать внимание на резкую конфетную отдушку (она быстро выветривается), блеск близок к идеалу — текстура густая, не течет, ведет себя смирно, хорошо наносится и отлично смотрится и самостоятельно, и поверх помады. Зеленоватый Fairy Dust на губах выглядит прозрачно-розовым с голубым отливом.

Помада Rouge Vertige, оттенок Rose 05, Yves Rocher

Yves Rocher в конце зимы выпустили хорошую серию помад Grand Rouge Mat (классические помады Grand Rouge, только в матовой текстуре), а следом за ней — весеннюю коллекцию, посвященную розовому цвету. Хайлайтер-румяна, пять помад Rouge Vertige разных оттенков розового и пять лаков в тон — очень цельная, хоть и не блещущая новизной мысли коллекция. Для подборки мы выбрали полупрозрачную, но яркую Rose 05.

Помада Gigi Hadid West Coast Collection, оттенок Khair, и карандаш для губ, Gigi Hadid West Coast Collection, оттенок Khair, Maybelline NY Одна из самых громкий коллабораций конца прошлого года, большая совместная коллекция супермодели Джиджи Хадид и Maybelline NY, этой весной доехала до России. Коллекция Джиджи делится на две части, каждую из которых она воплощает — расслабленный калифорнийский гламур и городской шик прямиком из Нью-Йорка. Парные помада и карандаш в оттенке Khair относятся к первой — это теплые красные оттенки, идеально рифмующиеся с солнцем.

Жидкая помада Lip Lava, оттенок Tremor, Makeup Revolution

Веселая и бюджетная марка Makeup Revolution выпускает много новинок разной степени удачности, но жидкая глянцевая помада Lip Lava — одна из лучших их серий. Помада плотная, нелипкая, хорошо распределяется встроенным аппликатором (средство выдавливается через него, как блеск для губ) и хорошо выглядит на губах — причем как яркие оттенки, так и этот спокойный мягкий розовый. Не повторяйте моих ошибок и не наносите ее слишком щедро — тогда она может скопиться на месте смыкания губ.

Помада LipSatin, оттенок 307, Inglot

Весеннюю коллекцию польская марка посвятила средствам для губ — и выпустила новую линейку матовых помад LipSatin. Пока в ней 12 оттенков; самый необыкновенный из них — правильный сбалансированный фиолетовый 307. Несмотря на слово Satin в названии линейки, помада почти не блестит и подойдет любительницам и классических, и матовых текстур.

Помада Joli Rouge Velvet, оттенок Nude Brick, Clarins

Французская марка, прокламирующая естественную красоту, не осталась в стороне от повальной любви к матовым текстурам и выпустила свою классическую помаду Joli Rouge в текстуре Velvet — безупречно матовую, несухую и стойкую. Оттенки в линейке повторяют самые популярные цвета из серии Joli Rouge, что ужасно удобно для тех, кто хочет иметь любимую помаду в нескольких текстурах. В частности, наш Nude Brick — идеальный нюд, который хорош и в глянцевом, и в матовом варианте.

Тинт Psychotropical, оттенок Echo of Nature, Л’Этуаль Selection

Собственную торговую марку сети Л’Этуаль окончательно унесло в дигитально-космическую вселенную — бренд активно омоложивается, как это делают сейчас более-менее все, и скорее успешно, чем нет. В новой коллекции Psychotropical — яркие цвета и стойкие текстуры; для губ здесь только тинт в одном ярко-оранжевом оттенке. Тинт похож на корейские — по текстуре похож на воду, отлично виден на губах и впитывается в кожу так, что смоете только перед сном.

Жидкая помада Pure Color Envy, оттенок Wicked Gleam, Estée Lauder

Estée Lauder зачем-то сняли свою гениальную линейку жидких помад Lip Potion — и вместо нее призвали жидкую версию Pure Color Envy. Она оказалась тоже классной и красивой — ровно ложится, достаточно плотная и несухая по текстуре, есть матовые и глянцевые оттенки. Интересный кирпичный Wicked Gleam относится к последним; он поначалу выглядит, как блеск, а после стирания оставляет матовый тинт.

Жидкая помада Velvetines, оттенок Passionfruit, Lime Crime

Фантастически красивые матовые металлики из линейки Velvetines я уже немного показывала. Весной в постоянную линейку вошло еще три оттенка; среди них — разухабистая металлическая фуксия Passionfruit. Как и все Velvetines, помада прекрасно тонко наносится и выглядит невероятно эффектно — особенно в нежном весеннем свете.