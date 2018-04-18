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Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram
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Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Модель из Колумбии стала самой сексуальной девушкой в Instagram по версии журнала Playboy. Она попала на обложку мексиканского издания.
Колумбийка Каролина Рамирес опубликовала на своей странице в Instagram обложку свежего выпуска журнала Playboy: на ней только розовая куртка, едва прикрывающая ягодицы. 26-летняя модель возглавила список 50 самых сексуальных блогеров по версии издания и попала на обложку, обойдя 49 кандидаток.
Всего сутки после того, как было объявлено о победе модели, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 тыс. до 100 тыс. человек, сообщает Life.ru.
Каролина родилась в городе Медельин, часто выкладывает откровенные фотографии в купальниках, нижнем белье и сексуальных платьях.
Девушка любит заниматься спортом и путешествует.
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