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Playboy выбрал самую сексуальную девушку Instagram
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Playboy выбрал самую сексуальную девушку Instagram 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
26-летняя колумбийская модель Каролина Рамирес стала новым секс-символом социальной сети Instagram по мнению мужского журнала Playboy. Она возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети.
После получения статуса самой сексуальной девушки в Instagram Рамирес попала на обложку мексиканской версии Playboy. Всего за 24 часа после того, как было объявлено о ее победе, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 до 100 тысяч.
Каролина регулярно публикует в соцсети фотографии в купальниках и нижнем белье, а также в сексуальных платьях. В честь своей победы она выложила снимок, на котором запечатлена в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы.
О себе модель говорит, что любит спорт и путешествия, проводить время со своей семьей, а также узнавать много нового о культурах и традициях.
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