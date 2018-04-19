Playboy выбрал самую сексуальную девушку Instagram

26-летняя колумбийская модель Каролина Рамирес стала новым секс-символом социальной сети Instagram по мнению мужского журнала Playboy. Она возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети.

После получения статуса самой сексуальной девушки в Instagram Рамирес попала на обложку мексиканской версии Playboy. Всего за 24 часа после того, как было объявлено о ее победе, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 до 100 тысяч.

Каролина регулярно публикует в соцсети фотографии в купальниках и нижнем белье, а также в сексуальных платьях. В честь своей победы она выложила снимок, на котором запечатлена в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы.

О себе модель говорит, что любит спорт и путешествия, проводить время со своей семьей, а также узнавать много нового о культурах и традициях.