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Журнал Playboy выбрал самую сексуальную девушку в Instagram
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Журнал Playboy выбрал самую сексуальную девушку в Instagram 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
26-летняя Каролина Рамирес возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети Instagram, который составил журнал Playboy.
После получения статуса самой сексуальной девушки в Instagram Рамирес попала на обложку мексиканской версии Playboy. После оглашения ее победы, число подписчиков девушки выросло с 60 до 100 тысяч.
Каролина Рамирес регулярно публикует в соцсети фотографии в купальниках и нижнем белье, а также в сексуальных платьях. В честь своей победы она выложила снимок, на котором запечатлена в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы. О себе модель говорит, что любит спорт и путешествия, проводить время со своей семьей, а также узнавать много нового о культурах и традициях.
«ФедералПресс» писал, что 83-летняя бывшая модель Playboy стала самой возрастной моделью нижнего белья.
Публикация от karo ramirez!? (@karoramirezl) 2 Апр 2018 в 1:36 PDT
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