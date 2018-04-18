Журнал Playboy выбрал самую сексуальную девушку в Instagram

26-летняя Каролина Рамирес возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети Instagram, который составил журнал Playboy.

После получения статуса самой сексуальной девушки в Instagram Рамирес попала на обложку мексиканской версии Playboy. После оглашения ее победы, число подписчиков девушки выросло с 60 до 100 тысяч.

Каролина Рамирес регулярно публикует в соцсети фотографии в купальниках и нижнем белье, а также в сексуальных платьях. В честь своей победы она выложила снимок, на котором запечатлена в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы. О себе модель говорит, что любит спорт и путешествия, проводить время со своей семьей, а также узнавать много нового о культурах и традициях.

«ФедералПресс» писал, что 83-летняя бывшая модель Playboy стала самой возрастной моделью нижнего белья.

Публикация от karo ramirez!? (@karoramirezl) 2 Апр 2018 в 1:36 PDT