«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2018/19 

«Ливерпуль» в своём «инстаграме» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы команды на следующий сезон.
Форма мерсисайдцев выполнена в классических красных цветах. Экипировщиком «Ливерпуля» является американская компания New Balance. На опубликованной фотографии новую форму представляют игроки красных Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.
В настоящий момент «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Красным также предстоит встретиться с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов.