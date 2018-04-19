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«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2018/19
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«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ливерпуль» в своём «инстаграме» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы команды на следующий сезон.
Форма мерсисайдцев выполнена в классических красных цветах. Экипировщиком «Ливерпуля» является американская компания New Balance. На опубликованной фотографии новую форму представляют игроки красных Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.
В настоящий момент «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Красным также предстоит встретиться с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов.
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