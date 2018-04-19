«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2018/19

«Ливерпуль» в своём «инстаграме» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы команды на следующий сезон.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Красным также предстоит встретиться с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов.