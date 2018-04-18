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Олимпийский чемпион Алексей Немов женится второй раз
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Олимпийский чемпион Алексей Немов женится второй раз 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@nemova07Олимпийский чемпион Алексей Немов женится второй разПоклонники Алексея Немова (41) помнят и знают, что он счастливо женат и воспитывает двоих сыновей. Но жениться можно и второй раз, причем на одной и той же женщине! О планах пары еще раз сыграть свадьбу журналу «7 дней» рассказала супруга спортсмена Галина Немова. Она стала гостьей выставки свадебных нарядов «В начале было платье»: Мы с Лешей скоро летим в Лас-Вегас и задумались, не пожениться ли нам там еще раз! Мое свадебное платье осталось в Тольятти — мы не успели привезти его в Москву, но с удовольствием поучаствуем в продолжении такого красивого проекта. Кстати, наша свадьба с Алексеем была довольно спонтанной. Поэтому мы и задумались, не пожениться ли нам еще раз. Сейчас как раз обдумываем наряд, и эта выставка нас очень вдохновляет.
Публикация от Галина (@nemova07) 20 Окт 2017 в 10:43 PDT  Специально для выставки своими свадебными платьями поделились Татьяна Навка (43), Анастасия Заворотнюк (47), Валерия (50), Сати Казанова, Елена Летучая (39) и другие знаменитости. Что касается свадьбы в Лас-Вегасе, то подобная церемония весьма популярна на Западе. Именно там под венец отправились Бритни Спирс, Кармен Электра, Памела Андерсон. Из наших селебрити свадьбу в Лас-Вегасе играли Владимир Пресняков (50) и Наталья Подольская (35) — у них на память сохранилось свидетельство о браке, которое, правда, в нашей стране не признается. Спустя три года Владимир и Наталья поженились в России. А тем временем возлюбленная Тимати вышла в свадебном платье за миллион рублей.
Публикация от Галина (@nemova07) 3 Мар 2018 в 5:43 PST
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