Они доверили своей собаке снимать свадьбу. Получилось очень романтичное видео!

Кажется, сложно придумать что-то новое и сделать свадьбу оригинальной, но у них это получилось! Подготовка к свадьбе — это очень ответственно и волнительно. Она требует огромных усилий и хорошего воображения — только в таком случае праздник воссоединения любящих сердец станет по-настоящему лучшим днем в жизни пары. Свадебное платье, костюм для жениха, украшения помещения, ресторан, тамада, букет невесты, приглашения — это очень важные детали. Но вот то, какие у вас останутся воспоминания об этом дне, во многом зависит от сделанных фотографий и видеосъемки. Эдди и Маршалу Бернеттам пришла в голову экстравагантная идея — они решили подойти к съемке своей свадьбы творчески и сделать ее максимально оригинальной.

Эти безумные влюбленные сделали фотографом свою любимую собаку. Они прицепили сибирской лайке Райдеру на спину GoPro, чтобы четвероногий любимец таким образом смог снимать свадьбу.

И Райдер прекрасно справился с поставленной задачей! Он не упустил ни одно волшебное мгновение торжества.

Видео получилось очень чувственным, душевным и романтичным… Посмотрите сами!

Наверное, многие предпочтут более классическую съемку. Но всем тем, кто любит пробовать что-то новое, эта идея обязательно понравится!