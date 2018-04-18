Мини-юбки продлевают жизнь

По мнению британских ученых, женщины, которые носят откровенные наряды, дольше живут — они меньше взаимодействуют с химикатами на одежде и чаще занимаются сексом.

Анна Котенева, сексолог:

— Интересно, что это говорят именно британские ученые. В их государстве женщины не морочат голову, потому что мужчин там намного больше. И каждой желающей достанется спутник без особых усилий. Понятно, конечно, что, если человек позволяет себе обнажиться, это говорит о его раскованности и готовности к контакту. Женщина ведь для того и живет на этой земле, чтобы привлечь к себе внимание противоположного пола и вступить с ним в отношения. Конечно, у женщины, которой тепло и которая едва прикрыта одеждой, на это больше шансов. Она гармонично вписывается в природу. И у нее есть возможность заниматься сексом по желанию, получать удовольствие и жить в комфорте. Значит, она получает больше удовольствия от жизни и дольше остается здоровой и сильной. К тому же в странах, где климат позволяет оголяться, на долголетие влияют и природные условия. И это продлевает и сексуальную жизнь, и общий срок жизнедеятельности.

Анна Иотко, психолог:

— Взаимосвязь здесь уловить очень сложно. В этом исследовании не учитывается ни ментальность, ни традиции каждого конкретного региона. Есть ведь страны, где откровенно одетая девушка имеет шансы не дойти до дома в целости. И совсем непонятна связь между откровенными нарядами и заботой о себе. Понятно, что чем моложе девушка, тем крепче у нее здоровье. Следовательно, она может позволить себе одеваться очень легко, не боясь простыть. И вообще, если у женщины все хорошо психологически, то ее сексуальность и привлекательность не зависят от количества одежды. Когда у женщины есть цель, она стремится к развитию и любви, то она сексуальна в любом наряде. А женщина, которая не занимается собой, не будет привлекательна для мужчин даже в полностью раздетом виде. Тем более западноевропейская. У них ведь распространен феминизм, и уход за собой в этом сообществе считается чуть ли не преступлением. Таких женщин лучше полностью одеть. Кстати, я бы очень хотела знать, каким образом ученые это выяснили. Что-то мне подсказывает, что это было увлекательное исследование.

— Связывать количество одежды на женщине с долголетием абсурдно. Если следовать логике этих ученых, то должны страдать еще и мужчины. Не будут же они носить декольте или микрошорты. Вещества, которые применяются при стирке, вредны для человека, это факт. И их молекулы остаются на одежде и, соответственно, попадают на кожу, когда мы одеваемся. Но количество их слишком мало для того, чтобы оказать какое-либо влияние на здоровье, даже при реакции с потом. Значительное количество может задержаться лишь на теплых толстых вещах. Но, во-первых, между верхней одеждой и телом обычно есть прослойка из белья. Во-вторых, если человек начнет потеть в куртке, то он ее просто скинет. Так что опасности никакой нет. Но если девушки мне не поверят и начнут панически раздеваться, то я буду только рад.

— Судя по всему, у британских ученых очень хорошая жизнь, если вместо изобретения новых лекарств они занимаются исследованием раскрепощенных женщин. Я считаю, что во всем важна золотая середина, в том числе и в одежде. Семейные люди живут дольше, но манера откровенно одеваться скорее отдаляет замужество. Я всегда советую девушкам, которые обращаются ко мне как к свахе, на первое свидание ни в коем случае не надевать мини-юбки или платье с декольте до колена. Ведь здесь как в бизнесе: первое впечатление второй раз уже не произведешь. Мужчина должен догадываться, фантазировать. Если все видно сразу, дальше уже не интересно. Максимум, чего сможет добиться такая девушка, — предложения переспать. Не случайно откровенная одежда — это атрибут жриц любви и признак дурного вкуса. В семейной жизни важно совершенно другое. Внешность, конечно, влияет на шанс продолжения отношений. Но в перспективе нужно обращать внимание на другие факторы. Например, стоит не укорачивать юбку, а научиться нормально готовить.