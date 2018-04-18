Выбираем помаду для губ

Часто происходит так, что выбирая себе губную помаду в супермаркете, пробуя на тыльной стороне руки, вам она подходит и очень нравиться. Плюс ко всему она очень модная в этом сезоне, но не всегда такая мода подходит нашему лицу. Но когда приходит время к ее использованию, то происходит странность, она плохо сидит на губах, и вообще вам не подходит. И что с ней делать дальше, и тут начинаем либо подругам делать подарки, либо выводить нужный тон губной помады несколькими тюбиками. Визажисты рассказали сайту МедикФорум, как правильно выбрать помаду с телесным оттенком. Очень мало кто из представителей женского пола представляет себе, как выглядит естественный цвет губ. Ведь чаще всего не правильно выбранная помада, делает ваши уста неестественными и некрасивыми. Потому, что бледный или белый цвет можно наблюдать у умерших людей, а мы еще живые, и хотим выглядеть красиво, естественно и сексуально. Минимум макияжа, а максимум эффекта. Очень многим девушкам уста можно совсем не красить, а другим это просто необходимо. Но как выяснить, что делать именно вам? Сняв с себя макияж, присядьте и возьмите зеркало. Волосы соберите в пучок, чтобы вам ничего не мешало. Намажьте ваши уста тональным, а весь остальной макияж сделайте ярким и присмотритесь к своему лицу. Если ваши глаза не слились с вашим лицом и не угасли на его фоне, то вам природа сделала подарок, у вас естественный сексуальный, завораживающий цвет губ. Перед тем как наносить любую помаду или блеск для губ, не забывайте убрать остатки старой косметики и сухую корку, на случай шероховатости, иначе косметическое средство наносится неравномерно, и смотреться будет ужасно. При выборе помады стоит обратить внимание на цвет вашей кожи, если блеск или губная помада будет бледнее вашего тона лица, то ваш мейк-ап будет не совершенен. Она должна быть на пару тонов ярче. Существует много оттенков губных помад, которые следует подбирать по оттенку вашей кожи, есть холодные и теплые. Телесный цвет губной помады более подходит с холодным оттенком кожи. Также существуют главные аспекты в выборе такого косметического средства — это цвет ваших зубов, волос, глаз, одежды, время суток. Еще очень важен возраст представительницы женского пола. Чем моложе девушка, тем цвет ее помады должен быть нежнее, когда девушка переходит в статус женщины, то и макияж соответственно нужно делать более ярким. Все перечисленные свыше рекомендации будут на вас работать, только после качественной и тщательной работы над изучением своей внешности. Ранее эксперты рассказали, как стать красивее с помощью макияжа.