Косметичка профи: 9 любимых средств PR-директора Dior

Идеальная красная помада, карандаш для создания эффекта «кошачьих» глаз, тональный кушон на каждый день и другие незаменимые средства из косметички Марины Барсуковой.

Мне очень повезло, сразу после окончания МГИМО я попала в бьюти-сферу — и работаю в ней уже около 10 лет. Поэтому смело могу сказать, что моя работа — по сути и не работа, а призвание. Во-первых, я — абсолютная девочка, и красота, как и все, что с ней связано, это неотъемлемая составляющая моей жизни.

С самого детства обожала косметику, салоны красоты и, конечно, красивую одежду. Кроме того, я в целом люблю людей, не могу без движения, интересных мероприятий — и мне нравится рассказывать о красоте другим. Работая с таким брендом как Dior Parfums, я вдохновляюсь каждый день, ведь это бренд-мечта — символ французской элегантности, жизнелюбия и безупречного вкуса. Наконец, Dior просто олицетворяет и создает современную моду.

Для меня крайне важно работать с тем брендом, которым искренне восхищаешься, и с теми средствами, которыми с удовольствием пользуешься. В этом, по моему мнению, заключается секрет успеха на работе, и в целом — в жизни, когда идешь на работу с радостью.

Мои бьюти-фавориты Dior (их гораздо больше, но эти — самые-самые):

Сахарный скраб Addict Lip Sugar Scrub

Очень классное средство — наполовину макияж, наполовину уход для губ. Я вообще люблю базовые универсальные средства, которые, с одной стороны, незаметны и могут быть использованы много раз за день, а с другой — в два счета создают ухоженный, здоровый вид. Lip Sugar Scrub относится именно к таким средствам.

Он вышел прошлой зимой, и с тех пор я с ним не расстаюсь. Это и бальзам, увлажняющий губы и придающий им естественный розовый оттенок, и эксфолиант, делающий губы очень мягкими. В его составе частички сахара, которые мгновенно тают на губах, оставляя сладкий вкус. Да, это супер средство постоянно в арсенале визажистов на всех показах Dior.

Цена: 2 420 руб.

Тканевая маска Prestige

Я вообще фанат этой премиальной линии уходов за кожей. Она подходит абсолютно всем, а редкий и драгоценный экстракт гранвильской розы в ее составе делает кожу действительно похожей на лепесток этого любимого цветка Кристиана Диора — нежной, гладкой и упругой.

Если выбирать одно средство из гаммы Prestige — то это тканевые маски — это мое спасительное средство на все случаи жизни: в самолете, после вечеринки, и, конечно, перед мероприятиями, когда нужно выглядеть на 100%. Эффект невероятный. А удобные прорези для ушей (мы любя называем ее «маска с ушками») не только подтягивают овал лица, но и фиксируют маску на лице, позволяя носить ее дома и одновременно заниматься делами.

Цена: 11 380 руб.

Аромат Belle de Jour Maison Christian Dior

Один из 10 новых ароматов концептуальной парфюмерной линии, созданный парфюмером-креатором Дома Dior Франсуа Демаши. Я сразу поняла, что это «мой» аромат. Он окутывает и сливается с запахом моей кожи, так что я его почти не ощущаю на себе. Ноты персика, розы и древесные аккорды мгновенно создают ощущение комфорта, чистоты и безупречности. Ношу его чаще всего днем, а для вечера выбираю более драматичный и «бархатистый» — Ambre Nuit с нотками моей любимой амбры.

Цена: по запросу

Помада Rouge Dior

Классика на все времена. Это помада-легенда, созданная великим кутюрье одновременно с коллекцией красных платьев «Трафальгар» в 1953 году. Тогда Кристиан Диор создал настоящую моду для губ, одев их в роскошные оттенки красного, один из которых — 999, мой самый незаменимый, и вообще подойдет любой женщине.

А его новая матовая интерпретация создает модный финиш, и при этом совершенно комфортна на губах. С ней можно много пить и есть (но лучше, конечно, не переусердствовать и беречь фигуру) — и она не стирается! На каждый день я чаще выбираю нюдовые, естественные оттенки, сейчас в моей сумочке — 060 Premiere.

Цена: 2 600 руб.

Тени Diorshow 5 Сouleurs

Это гениальные палетки, в каждой — 5 гармонирующих оттенков, которые идеально ложатся и смотрятся изысканно, как и подобает теням Dior. Признаюсь, до встречи с этими палетками тени были для меня сложной частью макияжа, а теперь я в два счета могу создать с их помощью дневной и более роковой макияж. Мои любимые — матовые Touch Matte 537 и Dream Matte 757. Наношу их дома специальной кистью, которая позволяет добиться идеальной растушевки.

Цена: 4 285 руб.

Карандаши для глаз Diorshow Khol

Черный и телесный! Они мягкие, комфортные, и, как и в случае с тенями, очень легкие и «податливые» в использовании — линия получается ровная, макияж — быстрым и выразительным. Использую черный, когда хочу превратиться в женщину-кошку, а бежевый наношу по внутреннему ресничному контуру нижнего века утром. Взгляд становится более открытым и отдохнувшим. Главное — иметь под рукой точилку!

Цена: 1 850 руб.

Тушь Diorshow Iconic Overcurl

У Dior такой огромный выбор тушей для ресниц, что каждая девушка может найти свою. Для меня — это Iconic Overcurl, я фанат ее изогнутого аппликатора.

Цена: 2 480 руб.

Пудра-хайлайтер Nude Air Luminizer

Еще одна базовая, незаменимая и многофункциональная вещь. Наношу ее разными кистями: большой пушистой — на скулы и выступающие части лица, а также плечи, декольте и ноги для придания здорового сияния коже. Получается очень красивый эффект, особенно в сочетании с легким загаром! Кистью с небольшим диаметром наношу это чудо-средство на локальные участки — внутренние уголки глаз, зону под бровями, на переносицу и на арку купидона — этим трюкам научила меня наш талантливый национальный визажист Роксана Аракелян. Самое главное — не переусердствовать с хайлайтером. Как и во всем в жизни, тут важно чувство меры.

Цена: 2 199 руб.

Кушон Dreamskin

Потрясающее средство-гибрид — и снова микс ухода и макияжа, как я люблю! Dior выпустил кушон на рынок не первым, и я к тому моменту уже успела попробовать это средство в исполнении разных брендов, но заявляю авторитетно и беспристрастно, этот кушон — лучший. Во-первых, у него антибактериальный спонж, созданный по корейской технологии. Во-вторых, деликатное, незаметное нанесение — то, что нужно на каждый день. У меня хорошая кожа, которая нуждается в одновременном матировании и увлажнении в течение дня, и Dreamskin дает возможность сделать и то, и другое. Кроме того, в нем есть высокий уровень SPF, поэтому кушон со мной всегда и всюду, особенно в поездках в жаркие страны. Жду не дождусь, когда летом выйдет бесцветный кушон — абсолютное и незаметное средство для роскошной ухоженной кожи.

Цена: 5 150 руб.