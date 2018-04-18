Шульгина сменила цвет волос на старушечий, но ей идет

Этот оттенок требует продуманного макияжа, иначе вы прибавите себе лет десять возраста.

Анна Шульгина в последнее время не так активно ведет свой Instagram: не осведомляет поклонников о передвижениях, путешествиях, личной и светской жизни. Удержаться звезда не может только от одного — демонстрации результатов своих бьюти-эксперементов. После каждого посещения Анной парикмахера, в сети появляется новый снимок, сообщающий фолловерам о том, какие испытания пришлось пережить ее волосам. Возможно, именно благодаря тому, что Шульгина является отчаянным бьюти-экспериментатором, ее Instagram пока еще продолжает теплиться.

Холодный блонд Анны

Анна с фиолетовым блондом

После того, как Анна укоротила свое каре до предела, она решила взяться за цвет волос. Долгое время она была блондинкой, при этом оттенки блонда выбирала близкие к натуральным. Именно этой практике Шульгина и решила положить конец: она перекрасилась в холодный блонд, который в народе называется «седым». Спустя несколько дней, девушка решила пойти дальше и сделать оттенок своих волос еще более «старушечьим», добавив фиолетовый отлив. Именно с таким цветом локонов Анна пришла вчера, 17 апреля, на день рождения к своей маме, певице Валерии . На совместных фото Анны и Валерии разница в оттенках их блондов очень бросается в глаза, и цвет волос Шульгиной кажется еще более необычным.

Принять участие в опросе «А вы бы решились на фиолетовый блонд?» в полной версии материала на сайте Woman's Day «Современная мода диктует свободу, если вам хочется покрасить волосы в сиреневый, почему нет, тем более что этот оттенок сегодня весьма актуален, — считает стилист по волосам Владимир Суриков. — Но тут нужно понимать вот что: любые нестандартные оттенки волос требуют продуманного образа и полноценного мейка. Обратите внимание на то, что Анна позирует в полном и довольно ярком макияже. Если вы будете ходить с фиолетовым блондом и не накрашенная, просто прибавите себе лет десять возраста, так как оттенок будет ассоциироваться не с молодым бунтарством, а с пенсией и чернилами, которыми бабушки тонируют седину».

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