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Елена Ханга пришла на модную презентацию в «хищном» костюме, а Лера Кондра — в супермини
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Елена Ханга пришла на модную презентацию в «хищном» костюме, а Лера Кондра — в супермини 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дизайнер Алена Кочеткова представила свою новую коллекцию одежды — воплощение высокого художественного искусства и современных технических возможностей. ЭКО-материалы, вышивка и роспись по ткани, авторские принты, фатин, натуральный шелк, бархат с люрексом, дышащая искусственная кожа — все это ждет модниц. Первыми оценить коллекцию и поддержать дизайнера пришли представительницы светской Москвы. Среди гостей вечера были: Рита Митрофанова, Эвелина Хромченко, Ясмина Муратович, Елена Усанова, Лина Дембикова, Надежда Сысоева, Светлана Амова, Алла Акперова, Поля Полякова, Ольга Зайцева и другие друзья бренда.
Также среди гостей вечера была замечена телеведущая Елена Ханга, которая не так часто выходит в свет. Для этого мероприятия звезда выбрала платье с леопардовой расцветкой, а в качестве аксессуара — массивные бусы.
Смотри больше звездных образов в нашей галерее.
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Фото:пресс-служба
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