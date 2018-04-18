Что такое глиттер? 

Глиттер — это очень мелкие блестки. Они используются для выполнения различных вариантов нейл-арта, для создания яркого макияжа (например, для выступлений или фотосессий), а также боди-арта.
Глиттер бывает разных форм, размеров и расцветок: одноцветный, галогеновый, радужный — с переливом от одного цвета к другому, неоновый, который светится в темноте.
Наносят глиттер сухой кистью поверх специального жирного средства, которым предварительно обрабатывают участок.
Интересно, что блестки любят не только женщины и дети. Несколько лет назад в «Инстаграме» был запущен челлендж, в ходе которого мужчины выкладывали свои фотографии с украшенной глитерем бородой. Сопровождался каждый такой пост хэшегом #glitterbeard — по нему в Сети можно найти более сорока тысяч фотографий.
Маникюр с глиттером
Макияж с глиттером
Борода с блестками по тегу #glitterbeard
Глиттер в волосах
Любите блеск? Смотрите, куда его можно добавить:
Для создания летнего праздничного образа
В арт-макияж для сцены или селфи
Звезды в блестящих платьях