Сама естественность: Мария Кожевникова не стесняется выходить в свет без макияжа и укладки 

В Москве Анастасия Полякова представила новую летнюю коллекцию бренда A. G. P. Первыми оценить ее собрались звездные друзья дизайнера. Среди гостей были Марина Ким, Аврора, Евгения Линович, Тимур Родригез и другие. Все они смогли примерить платья и комбинезоны бренда.
Кроме того, в рамках вечера гости смогли сделать макияж и укладку. Зная об этом, актриса Мария Кожевникова пришла на мероприятие без косметики. Стоит отметить, что с естественной красотой многодетная мама также выглядит отлично. Во время вечера актрису накрасили и уложили и она также примерила несколько новых образов из новой коллекции дизайнера.
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Фото:пресс-служба