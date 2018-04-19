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Вам надо: макияж с эффектом загара
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Вам надо: макияж с эффектом загара 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Перламутровая пудра, которая заменит и румяна, и хайлайтер, и две другие новинки, за которыми стоит отправиться прямо сейчас.
В мае в продажу поступит новая коллекция Warm, Define, Illuminate для макияжа на загорелой коже. Эта новинка подойдет девушкам со смуглой и со светлой кожей благодаря большому количеству оттенков в палитре.
Компактной пудрой с эффектом загара Bronzing Powder можно подчеркнуть контур лица. Среди семи оттенков каждый сможет подобрать именно тот, который будет выглядеть именно на их на коже наиболее естественно. Перламутровая пудра из новой коллекции — это средство 2-в-1. Ее можно использовать как румяна и как хайлайтер, что удобно в путешествиях. В коллекцию Warm, Define, Illuminate от Bobbi Brown так же войдет лимитированная палетка 3-Pan Shimmer Brick (находка для любительниц хайлайтера), а так же двусторонняя кисть Dual-Ended Bronzer/Face Blender Brush, которая идеально подходит для создания эффекта загорелой кожи.
Текст: Дарья Миронова
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