Модель из Тюмени стала лицом французской компании L'oreal

Обладательница титула «Мисс мира — 2008» из Тюмени Ксения Сухинова стала рекламным лицом компании L’Oreal, которая является лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Известная на всю Россию модель рассказала об этом на своей личной страничке в Instagram накануне, 18 апреля. — Наконец могу объявить, что я стала девушкой Nude #lorealprorussia! Быть лицом кампании #цветмоегохарактераиработать с такой командой одно удовольствие! Спасибо, что доверили стать девушкой Nude L’Oréal Professionnel, ведь мой цвет волос действительно раскрывает мой характер, мое настроение, мою индивидуальность. Весной этот оттенок, на мой взгляд, особенно актуален!, — поделилась радостью со своими подписчиками одна из самых красивых блондинок страны.

Урааа! Наконец могу объявить, что я стала девушкой Nude #lorealprorussia! Быть лицом кампании #цветмоегохарактера и работать с такой командой одно удовольствие! Спасибо, что доверили стать девушкой Nude L’Oréal Professionnel, ведь мой цвет волос, действительно, раскрывает мой характер, мое настроение, мою индивидуальность. Весной этот оттенок, на мой взгляд, особенно актуален!👌🏻 #ЦВЕТМОЕГОХАРАКТЕРА #lpnude #nudehair @lorealproru_team Публикация от Ksenia Sukhinova (@kseniasukhinova) 18 Апр 2018 в 7:07 PDT Ранее редакция 72.ru писала о том, что недавно белокурая модель стала ведущей авторской программы на молодёжном телеканале. Рассказывать красавица будет о мире моды и всём, что с этим связано.