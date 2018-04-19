Видео: как Chanel шьет свои лучшие сумки 

На Youtube бренда Chanel появился небольшой ролик о создании трех моделей с весенне-летнего показа: нежно-розовой Classic, твидовой Boy и Gabrielle из пластика. Над каждой работает несколько мастеров, которые вручную обрабатывают ткань, простегивают кожу и пришивают все детали, в том числе фирменный логотип марки. На сайте Chanel есть истории и других аксессуаров, в каждом из которых спрятаны «секреты», а также кампейн с 16-летней дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер, ставшей новом амбассадором модного дома.