Ещё
Видео: как Chanel шьет свои лучшие сумки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: как Chanel шьет свои лучшие сумки 

Собака 59 минут назад
Фото: Собака
На Youtube бренда Chanel появился небольшой ролик о создании трех моделей с весенне-летнего показа: нежно-розовой Classic, твидовой Boy и Gabrielle из пластика. Над каждой работает несколько мастеров, которые вручную обрабатывают ткань, простегивают кожу и пришивают все детали, в том числе фирменный логотип марки. На сайте Chanel есть истории и других аксессуаров, в каждом из которых спрятаны «секреты», а также кампейн с 16-летней дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер, ставшей новом амбассадором модного дома.
Собака: последние новости
Lacoste выпустит совместную коллекцию с Supreme Как Александр Ванин из Петербурга превращает одежду из секонд-хенда в новую (и почему это дико модно)? Кто делает кеды для героев нового поколения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо8
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст18
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма21
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение