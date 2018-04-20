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Милота дня: новое фото Кайли Дженнер с дочкой Сторми
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Милота дня: новое фото Кайли Дженнер с дочкой Сторми 

Peopletalk 35 минут назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (20) поделилась в Snapchat новыми фото с дочкой Сторми. «Маленький ангелочек», — подписала две фото с малышкой молодая мама.
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Кайли, похоже, даже не собирается отвечать хейтерам, которые накинулись на нее за то, что Дженнер на несколько дней оставила дочку и уехала на фестиваль «Коачелла».
Напомним, в феврале Кайли Дженнер родила дочку Сторми от рэпера Трэвиса Скотта (25).
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Она тщательно скрывала беременность, и официального подтверждения мы так и не дождались. Позже она объяснила, что не хотела выставлять напоказ самое сокровенное.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/milota-dnya-novoe-foto-kajli-dzhenner-s-dochkoj-stormi/
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