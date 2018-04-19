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«Нужно уметь одеваться!»: комбинезон уменьшил рост Дарьи Пынзарь
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«Нужно уметь одеваться!»: комбинезон уменьшил рост Дарьи Пынзарь 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Очередное фото с отдыха в Турции подписчики Дарьи Пынзарь не оценили. Образ, которые подобрала себе экс-участница «Дома-2» совершенно им не понравился, и они принялись высказывать свое мнение в микроблоге женщины.
Дарья Пынзарь уже вернулась в Москву, однако теплый средиземноморский воздух остался в памяти, и она делится приятными воспоминаниями с поклонниками в своем Инстаграме. Она опубликовала фото, на котором предстала на одной из улиц Аланьи в Турции. Женщина продемонстрировала себя в белом комбинезоне, который, как посчитали фолловеры, изрядно укоротил её рост. По словам комментирующих, Дарье, как публичному человеку, следовало посоветоваться с профессионалами, чтобы они помогли ей подобрать более подходящий наряд.
Кроме того, поклонники отметили, что кожа Дарьи всегда была довольно бледной, и даже на солнце она не приобретает того бронзового оттенка, который все так любят, а лишь краснеет. Поэтому, по словам фолловеров, Пынзарь не стоит присматриваться к одежде белого цвета, отдавая предпочтение более контрастирующим с её кожей вещам. Фанаты попросили женщину более ответственно подходить к выбору нарядов и пополнять свой гардероб только теми вещами, которые действительно будут подчеркивать её достоинства, а не выделять недостатки, как это и сделал белый комбинезон. «Нужно уметь одеваться!» «Даша, вы не понимаете, что вы стали очень маленькой в этом комбезе?» «Мне так не нравится, как на вас сидит костюм! Хотя сам по себе классный!» «Не на ваш рост» «Кожа очень бледная, выбор костюма крайне неудачный»
А недавно критике Дарья подверглась из-за своего макияжа. Женщина воспользовалась услугами визажиста, чтобы блистать на премии журнала «Hello!», однако обители рунета заявили, что ей совершенно не идет образ, и даже делает её два раза старше.
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