«И от такой красотки муж ушел?»: Гвен Стефани показала откровенный образ

Американская певица и дизайнер Гвен Стефани , похоже, не собирается стареть. На днях красавица опубликовала свои снимки, на которых она выглядит лучше, чем многие юные звезды шоу-бизнеса. Поклонники осыпали красавицу комплиментами, особенно им нравится фигура знаменитости, ведь она с годами не поправилась, несмотря на наличие троих детей.

Гвен Стефани на днях побывала на светском мероприятии в Лас-Вегасе. Внимание привлек образ исполнительницы. Знаменитость, которая годами ранее назад развелась с мужем Гэвином Россдейлом после 13 лет брака, стала выглядеть еще лучше, чем на заре своей карьере. Она появилась на публике в ультракоротком декольтированном платье красного цвета, колготках в сеточку и черных ботфортах на высоких каблуках. Образ завершили распущенные волосы, цвет которых блондинка не меняет десятилетиями.

Компанию артистке составил ее возлюбленный Блейк Шелтон. Фанаты лестно отозвались о внешности звезды, которая стала предметом обсуждения в соцсетях. Многие недоумевают, как в свои 48 лет Гвен умудряется выглядеть максимум на 35: «Ого, красотка, годы над ней не властны!» «На Леди Гагу стала похожа, как мне кажется». «Откровенный образ, но смотрится красиво, не пошло».

«Креститься надо, если кажется, вообще не похожа, она красивее намного». «Гламурный вид, показала себя во всей красе!» «И от такой красотки муж ушел? Эх, внешность — не главное». «Восхищаюсь, мне бы так выглядеть в почти 50 лет».

Напомним, муж Гвен Стефани, от которого она родила троих детей, изменил ей с няней. После того, как певица узнала об этом, она подала на развод. Сейчас она строит новые отношения с музыкантом и коллегой по шоу «Голос». Месяцами ранее певица восхитила ярким образом на празднике в честь 4-летия младшего сына Аполло. Для детского торжества знаменитая мама выбрала костюм Дафны из мультсериала «Скуби Ду» и предстала перед малышами с розовыми волосами.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!