Согласна: что надеть на свадьбу весной

Как-то мы рассказали о том, в чем звезды друг к другу на свадьбу ходят. Вдохновившись их примером, предлагаем вам несколько стильных и необычных вариантов, если вас еще не нарядили в одинаковые платья подружек невесты.

Свадебная классика

Почему-то многие невесты любят одевать своих bridesmaids в фиолетовые и розовые платья. Предлагаем быть на шаг впереди и самой выбрать себе наряд. На начало весны отлично подойдет платье миди насыщенного цвета с элегантным бантом. А в пару к нему подбирайте золотые украшения и модную сумку.

Если собираетесь отжигать на свадьбе от души, то обязательно выбирайте удобное платье мини. Сейчас актуальны модели в бельевом стиле. А если выбрать такое еще и в пастельных цветах, то букет невесты сам полетит к вам в руки.

Fancy

Тем, у кого намечается грандиозная вечеринка с сотнями гостей и официальным дресс-кодом, обязательно нужно найти сногсшибательное платье в лучших традициях Голливуда. За помощью можно заглянуть к Elisabetta Franchi.

Цветы

Ничего нового мы вам сейчас не скажем, но цветы отлично подойдут для свадебной party. Пусть это будет ненавязчивые приглушенные тона и модель миди. Элегантно и со вкусом!

А если вы хотите, чтобы это была последняя свадьба, на которой вы не невеста, то придется хорошенько потрудиться над своим нарядом. Или просто довериться Rasario, потому что их красный комбинезон с кружевом создан для того^ чтобы сводить с ума мужчин. Главное, чтобы жених от увиденного внезапно имена не перепутал (кто помнит, кто так сделал?)