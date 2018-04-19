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Мужские наряды, веснушки и бесконечные ноги: Джиджи Хадид украсила японскую версию Vogue
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Мужские наряды, веснушки и бесконечные ноги: Джиджи Хадид украсила японскую версию Vogue 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Красавица Джиджи уже неоднократно становилась главной героиней библии глянца. На этот раз старшая из сестер Хадид украсила собой обложку японского Vogue. На обложке Джиджи предстала в образе, в котором был сделан акцент на губы. Глаза же и кожу стилисты оставили нюдовыми, поэтому можно хорошо разглядеть все веснушки Хадид, которых, как оказалось, у нее немало. Но они же ничуть не портят модель, согласись?
Внутри издания Джиджи примерила сразу несколько образов в стильной фотосессии. Вот она демонстрирует свои беспокнечные ноги в кожаном наряде….. а вот Джиджи позирует уже в мужском образе: объемная куртка, рубашка, галстук и зачесанные назад волосы.
Смотри больше образов Джиджи из японского Vogue в нашей галерее. Какой из них тебе нравится больше?
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Фото:Instagram, Vogue
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