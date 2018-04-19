Мужские наряды, веснушки и бесконечные ноги: Джиджи Хадид украсила японскую версию Vogue

Красавица Джиджи уже неоднократно становилась главной героиней библии глянца. На этот раз старшая из сестер Хадид украсила собой обложку японского Vogue. На обложке Джиджи предстала в образе, в котором был сделан акцент на губы. Глаза же и кожу стилисты оставили нюдовыми, поэтому можно хорошо разглядеть все веснушки Хадид, которых, как оказалось, у нее немало. Но они же ничуть не портят модель, согласись?

Внутри издания Джиджи примерила сразу несколько образов в стильной фотосессии. Вот она демонстрирует свои беспокнечные ноги в кожаном наряде….. а вот Джиджи позирует уже в мужском образе: объемная куртка, рубашка, галстук и зачесанные назад волосы.

Смотри больше образов Джиджи из японского Vogue в нашей галерее. Какой из них тебе нравится больше?

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Фото:Instagram, Vogue