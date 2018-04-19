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Стала известна дата запуска новой линии косметики от Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян
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Стала известна дата запуска новой линии косметики от Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян 

Журнал ОК! 1 час назад
Кайли Дженнер уже успела посотрудничать с сестрами Ким и Хлое. Теперь, в честь 39-летия ее старшей сестры, она анонсировала выход новой коллаборации косметики KourtxKylie. После того, как сестры провели вместе выходные на фестивале Coachella, они объявили о совместном сотрудничестве
В на кадрах из рекламной кампании знаменитости позируют в одинаковых бежевых купальниках. Кайли — на голубом фоне, Кортни — на розовом. Их макияж сделан средствами из новой коллекции.
Судя по описанию фотографии, в новой линии косметики будет 3 мини-палетки с тенями и 3 оттенка жидких помад. Также стало известно, что новинки поступят в продажу 24 апреля.
«Обожаю тебя! Мне было так весело с тобой работать» — добавила Кайли
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