Оденься как гонщица: как носить одежду в стиле байкеров и пилотов «Формулы-1» 

Куртка пилота Куртка, как у пилота болида (или как у Лены Перминовой), может стать отличным акцентом в базовом образе. Oversize модель из винила, кожи или суперпрочного хлопка точно спасет тебя от ветра и дождя. Носить такую лучше с классическими голубыми джинсами-мом и ботильонами на узком каблучке. Образ мы предлагаем дополнить круглыми серьгами и забрать волосы в хвост, чтобы открыть шею. Запомни, что топ или футболка под курткой не должны конфликтовать с цветовой палитрой, проще всего выбрать что-то однотонное, но если ты сможешь грамотно подобрать принт под цвет куртки — модный флаг в руки! Брюки байкера О том, как носить косуху, знают все. Поэтому мы решили вытащить из гардероба байкера его любимые кожаные брюки. В случае с нами, девочками, брюки могут быть и трендовыми легинсами. При этом стоит выбрать удлиненные модели верха, если ты не обладаешь формами «ангелов» Victoria's Secret. Для нашего образа мы подобрали самый модный жакет в цветную клетку и экстремально трендовые ботильоны из металлизированной кожи. Комбинезон механика Самое горячее сочетание мы оставили напоследок. Ты наверняка видела на подиумах и на селебрити грубоватые комбинезоны, похожие на одежду механиков «Формулы-1». Так вот! Пора бы прикупить и себе такой, но носить исключительно в качестве вечернего варианта и только с расстегнутой молнией, можешь лишь открыть декольте, а можешь довести и до линии бедренных костей, чтобы показать идеальный пресс. Во втором случае советуем надевать комбез с кружевным бра или кроп-топом, а если демонстрировать фигуру пока не готова, просто подбери ажурный топ в бельевом стиле. Кстати, такая вещь дружит только с каблуками. С кроссовками или плоскими босоножками он будет выглядеть несколько нелепо. Финальными штрихами в образе станут модные узкие очки и милая сумка на цепочке. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: архивы пресс-служб, East News