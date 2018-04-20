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Джей Ло стала «Самой влиятельной» и показала упругий бюст в смелом декольте
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Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой

Джей Ло стала «Самой влиятельной» и показала упругий бюст в смелом декольте 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Дженнифер Лопес признали одной из ста самых влиятельных людей планеты в этом году. На днях в Сети появилась обложка свежего номера американского журнала Time, который и составляет рейтинг таких персон, — и на ней красуется не кто иная, как Джей Ло.
Певица решила позировать в своем стиле: она примерила летящее белое платье с глубоким декольте, украшенное перьями и пайетками. Дженнифер выглядит роскошно!
В интервью изданию звезда призналась, что, когда начинала карьеру, стремилась стать большим, чем «просто еще одна испанская девушка» — она хотела доказать, что способна на многое. И у нее все получилось! Напомним, сейчас Джей Ло — одна из самых известных певиц и актрис во всем мире. У нее двое детей-близнецов от брака с Марком Энтони, а сейчас Дженнифер встречается с экс-бейсболистом Алексом Родригесом.
Фото: Instagram
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