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Gucci откроют экспериментальную мастерскую во Флоренции
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Gucci откроют экспериментальную мастерскую во Флоренции 

The Blueprint 21 минуту назад
Фото: The Blueprint
Gucci откроют во Флоренции недалеко от штаб-квартиры бренда пространство ArtLab. Оно совместит в себе мастерскую по изготовлению изделий из кожи и лабораторию по разработке новых материалов. Там буду производить сумки, мужскую и женскую обувь, кошельки, ремни и другие небольшие аксессуары, а также испытывать их на прочность в специальной климатической комнате и с помошью физических и химических тестов. Наряду с материалами для создания аксессуаров, планируется разработка новых материалов для упаковки. В 2017 году 70% прибыли Gucci пришлось на обувь и аксессуары, и представители бренда уверены, что открытие ArtLab поможет не только развитию бренда, но и станет «одной из самых значительных промышленных инвестиций в стране».
Ранее стало известно, что Gucci поддержат большой арт-проект в Китае.
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