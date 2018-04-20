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Вещи-трансформеры и ультрамодные дождевики в новой весенне-летней коллекции NNedre
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Вещи-трансформеры и ультрамодные дождевики в новой весенне-летней коллекции NNedre 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2017» Нелли Недре продолжает продвигать культуру базовых вещей: в своей новой коллекции на весну-лето она показала, что даже простая однотонная рубашка может смотреться по-разному за счет деталей. При поднятом вороте образ кажется расслабленным и рок-н-ролльным (идеально — носить со стейтмент-футболкой и тяжелыми аксессуарами), при прямом — более классическим и официальным. Такие же манипуляции Нелли проделывает с юбками, которые превращаются в платья, и жакетами, которые можно использовать как резинки для волос. Во всей коллекции порядка 15 разных вещей, в том числе футболки, костюмы, бадлоны и классные дождевики. Презентация одежды пройдет в эту субботу, 21 апреля, в магазине NNedre на Басковом переулке, 29. Помимо новой коллекции стоимостью от 3000 рублей (за лонгслив) до 7300 рублей (за плащ свободного кроя), в этот день можно будет купить и другие вещи со скидками до 20%.
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