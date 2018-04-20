Лучшие образы звезд: Жасмин, Аврора и другие стильные знаменитости недели

Аврора

Все в этом наряде хорошо. Телеведущая грамотно совместила сразу несколько трендов: розовый цвет, сумку с надписями и лого, остроносые слиперы. При этом ей удалось создать строгий образ с ноткой расслабленности, как раз для дружеской вечеринки или непринужденного выхода в свет.

Жасмин

Классический вечерний образ получился у певицы на отлично. Поверх блестящего платья она накинула мужской пиджак, который сделал наряд в меру строгим, а крупная моносерьга в тон пайеткам поддержала праздничный стиль. В общем, ничего лишнего!

Карли Клосс

Топ-модель вдохновилась семидесятыми годами прошлого века и выбрала белоснежный костюм с широкими брюками и двубортным жакетом оверсайз. Выглядит изысканно и элегантно, а что еще нужно?

Немецкая актриса продемонстрировала, как нужно сочетать пастельную гамму с черным цветом. Диана использовала черные рокерские ботинки и поддержала их кепи такого же цвета, тем самым показала характер и спасла образ от приторности.

Русская модель решила сыграть на естественности и минимализме. В ее образе нет ничего лишнего, а главную роль играет открытое платье на бретелях с высоким разрезом, обнажающим ногу, других отвлекающих деталей нет — и не нужно.

У Полины всегда есть чему поучиться. На этот раз модель умело совместила два насыщенных оттенка в одном луке, да еще и сыграла на объемных формах. Образ получился огненным, слегка потушить который удалось темной сумке.

Учимся стилю у звезд: