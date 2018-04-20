Ещё
Лучшие образы звезд: Жасмин, Аврора и другие стильные знаменитости недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие образы звезд: Жасмин, Аврора и другие стильные знаменитости недели 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Аврора
Все в этом наряде хорошо. Телеведущая грамотно совместила сразу несколько трендов: розовый цвет, сумку с надписями и лого, остроносые слиперы. При этом ей удалось создать строгий образ с ноткой расслабленности, как раз для дружеской вечеринки или непринужденного выхода в свет.
Жасмин
Классический вечерний образ получился у певицы на отлично. Поверх блестящего платья она накинула мужской пиджак, который сделал наряд в меру строгим, а крупная моносерьга в тон пайеткам поддержала праздничный стиль. В общем, ничего лишнего!
Карли Клосс
Топ-модель вдохновилась семидесятыми годами прошлого века и выбрала белоснежный костюм с широкими брюками и двубортным жакетом оверсайз. Выглядит изысканно и элегантно, а что еще нужно?
Диана Крюгер
Немецкая актриса продемонстрировала, как нужно сочетать пастельную гамму с черным цветом. Диана использовала черные рокерские ботинки и поддержала их кепи такого же цвета, тем самым показала характер и спасла образ от приторности.
Елена Кулецкая
Русская модель решила сыграть на естественности и минимализме. В ее образе нет ничего лишнего, а главную роль играет открытое платье на бретелях с высоким разрезом, обнажающим ногу, других отвлекающих деталей нет — и не нужно.
Полина Аскери
У Полины всегда есть чему поучиться. На этот раз модель умело совместила два насыщенных оттенка в одном луке, да еще и сыграла на объемных формах. Образ получился огненным, слегка потушить который удалось темной сумке.
Учимся стилю у звезд:
Десять лучших образов Меган Маркл, которые вы сможете повторить Самые крутые выходы Мелании Трамп: как повторить ее образы Деловая женщина: берём на заметку секреты стиля Амаль Клуни
Я Покупаю: последние новости
Какая обувь будет в моде летом 2018? Главные тренды Уличная мода: с чем носить кроссовки? Солнцезащитные очки: модные тренды весны и лета 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать20
За какой секс женщины готовы платить20
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
Женщины разделись во имя уродства13
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение