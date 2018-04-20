Макияж для круглого лица — пошаговая инструкция

Круглый тип лица — когда пропорции по длине и ширине одинаковы. Это один из возможных типов лица, который требует особого подхода и особенного макияжа. Косметика в этом случае сможет немного визуально сузить лицо и сделать его более утонченным. А кроме того, с помощью косметики можно подчеркнуть свои достоинства — круглые щеки, пухлые губы или выразительные глаза. Макияж для круглого типа лица будет принципиально отличаться от макияжа, который наносят девушки с другими типами лица, в основном, это будет касаться контуринга, который играет самую важную роль. Если вы определили свой тип как круглый, начинаем макияж с сайтом МедикФорум.

Инструкция по нанесению макияжа

Тщательно очищаем лицо и маскировочным карандашом убираем все нежелательные точки (родинки, прыщи, угри и пр.). Наносим основу под макияж, лучше прозрачного цвета — она скрывает неровности кожи, и макияж лучше ложится. Далее следует пудра. Днем, особенно летом, советую использовать рассыпчатую: она не забивает поры и смотрится естественно, а для вечернего макияжа можно воспользоваться и тональным кремом, но с ним надо обращаться очень умеренно и наносить на все лицо, вплоть до начала волосяной части головы, не забываем о шее и за ушами, иначе получится маска. Пудру надо подбирать под цвет кожи. На круглое лицо наносим темную пудру от скул до подбородка (подбородок не трогаем), румяна должны гармонировать с помадой и цветовой гаммой одежды. Их накладываем от верхней части уха к углам рта треугольником (очень тщательно растушевываем). Сверху припудриваем все вашим обычным цветом под цвет кожи. Лучше не брать перламутровую пудру, если это дневной вариант, а вот вечером можно и поблестеть, а лучше блистать! На шею наносим по бокам пудру темную, а посередине — ваш обычный цвет, на подбородке можно ямочку выделить матовыми бежевыми тенями, это подчеркнет подбородок. Теперь о декольте. Покрываем его пудрой вашего цвета, между грудями делаем акцент темным цветом. Если у вас покатые плечи и не видно ключиц, можно их выделить светлым, а впадинки под ними темным.

Секреты хорошего макияжа

В данной статье рассказано лишь об основных приемах. Самое главное в создании образа — естественность, если это, конечно, не вечеринка, где все должно блестеть (но лучше блистать). Макияж должен строго соответствовать времени суток и месту. Также важно выбирать оттенки макияжа, исходя из цветотипа. Кроме того, макияж требует аккуратности — неаккуратный макияж будет выглядеть ненатурально и некрасиво, он только испортит общее впечатление от образа. После завершения макияжа его можно закрепить специальным фиксатором. Он позволит держаться косметике на лице достаточно долго и контуры, нанесенные так точно до этого не потекут и не изменят свою форму. Никогда не забывайте о шее, иначе у вас получится лицо одного тона, а шея — другого. Не стоит слишком усердствовать с косметикой, если вы выбираете светлую одежду, поскольку косметика может пачкать воротник или манжеты — все это не скажется положительно на общем образе. Ранее эксперты рассказали, как создать свежий и прохладный образ.