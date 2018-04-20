Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Кати Лель, которые совсем не «джага-джага»

1 Казалось бы, красная дорожка предполагает определенный дресс-код… Но если ты — Катя Лель , никаких правил для тебя не существует. Сперва мы подумали, что певица просто не успела переодеться после родительского собрания, но, оценив другие образы, перестали искать оправдания и поняли, что так она выглядит всегда.

2 Здесь даже сама Катя засомневалась в том, что такой костюм ей идет (но фоточку-таки на всякий случай запилила). В комментариях к этому снимку она все же решила уточнить у подписчиков, как им такой наряд. Мнения разделились: те из поклонников певицы, что слепо следуют моде, признали, что костюм хорош, другие же не смогли приврали и честно признались, что Кате он не идет. Мы, если что, на стороне последних.

3 Если не обращать внимания на комментарии подписчиков Кати, которые под каждым постом пишут, что она «красотулька» (тут спору нет), то можно заметить, что в этом образе джинсы и свитер вполне неплохо могли бы смотреться по отдельности, но вместе, как сказали бы Потап и Настя, «как ты ни крути, они не пара, не пара», особенно в сочетании с уггами. Особенно с такими.

4 Нам одним кажется, что в этом платье фигура певицы выглядит непропорционально? Уж слишком массивным кажется верх и очень хрупким — низ. «И что теперь, женщинам с пышным бюстом такие платья противопоказаны?» — спросите вы. Выбор за вами, но мы бы такое не надели. И Кате бы не советовали.

5 Этот комбинезон расстраивает нас по двум причинам: 1 — со стороны кажется, что певице он не по размеру, 2 — уж очень сильно мнется такой нарядец. Грусть от увиденного многократно усиливают желтые мокасины, которые нагло крадут у Кати драгоценные сантиметры ее и без того небольшого роста. Не за себя обидно, а за катиного стилиста. Кажется, этому человеку пора на курсы повышения квалификации, но никто не решается ему об этом сказать…