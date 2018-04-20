Бьюти-образ Селены Гомес на благотворительном мероприятии «We Day»

Уже на протяжении несколько лет Селена Гомес выступает в качестве ведущей на сцене ежегодного благотворительного мероприятия «We» в Калифорнии. Цель мероприятия — привлечь молодую аудитория к участию и решению глобальных проблем: медицина, наука, искусство и так далее. Для мероприятия Селена решила не экспериментировать с макияжем и акцент сделала на алую помаду. Чтобы подчеркнуть образ певица использовала бронзер на яблочки щек и подводку на глаза. Укладка Гомес — легкие локоны, которые подчеркивают строгое платье звезды.

Получилось стильно и модно!