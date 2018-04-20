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Тренды весны: ягодная помада, эффект чистого лица и блестки на ресницах
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Тренды весны: ягодная помада, эффект чистого лица и блестки на ресницах 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Ягодка моя  Из клубники, малины и вишни можно сделать отличный витаминный смузи или же дополнить ими ваш образ. Вы не ослышались, помады ягодных тонов сейчас есть в арсенале всех модных визажистов. Кстати, они выручат, если вы хотите попробовать красную помаду, но пока еще не набрались смелости.
Чистовая отделка
Естественный макияж с эффектом «голого лица» не сходит с подиумов который сезон. Вот только повторить его не так просто. Перед использованием тонального средства важно хорошо увлажнить кожу. Дополнит образ хайлайтер: нанесите его на верхнюю часть скул и на галочку над верхней губой.
Хлопай ресницами
Тени металлик и крупные блестки на веках? Да не смешите! Сейчас в тренде сияющие ресницы. Смело рассыпайте блестки прямо на тушь — и праздничный образ готов. Причем больше никаких акцентов в макияже не нужно, ведь цветные блестки еще и подсвечивают радужку. Не забудьте только как следует скрыть недостатки кожи под глазами.
Голова в облаках
Дизайнеры пошли еще дальше и решили, что блестеть должно вообще все, в том числе и волосы моделей. Выглядит это, пожалуй, довольно инопланетно. В реальности мы вам не советуем повторять этот тренд, но взять на вооружение некоторые идеи можно. К примеру, высветлить несколько прядей, чтобы локоны переливались на солнце сами по себе. И конечно, вам в помощь спреи и кремы для блеска и текстуры, которые в изобилии представлены в коллекциях продуктов для волос.
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